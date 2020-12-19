'Ali Koç ve Erol Bulut istifa' diyen Fenerbahçe taraftarı Aykut Kocaman'ı istiyor

Fenerbahçe sonrasında beraberlik için yüklendi. Cisse'nin kafa vuruşu direkten döndü. Böylelikle sarı-lacivertliler bu sezon en çok direklere isabet eden takım oldu. 12 topu direkten döndü. Kanarya'nın ağları havalandırdığı top ise ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı. Son dakikalarda Kenan'ın frikik golü muazzamdı. (3-1)