'Ali Koç ve Erol Bulut istifa' diyen Fenerbahçe taraftarı Aykut Kocaman'ı istiyor
Süper Lig'de Gaziantep deplasmanından 3 gollü mağlubiyetle dönen Fenerbahçe'ye taraftar sosyal medyadan tepki gösterdi. Başkan Ali Koç ve Erol Bulut'un 'istifasını' isteyen taraftar, Mert Hakan'ı 'ikinci Alper Potuk vakası' olarak gördü.
Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında, geçen hafta Malatyaspor'dan 3 gol yiyen Fenerbahçe, Gaziantep karşısında da kalesinde 3 gol gördü. Oynanan oyuna sosyal medyada Fenerbahçeli taraftardan tepki geldi. Kötü mücadele yüzünden Fenerbahçe taraftarının 4'üncü yıldız yolunda Ali Koç ve Erol Bulut'tan umudunu yitirmeye başladığı görüldü.
Mücadelenin ilk golü Gaziantep'ten geldi. 10'uncu dakikada direkten dönen topu Vetrih tamamladı. (1-0)
23'te oynadığı oyunla eleştirileri üzerine toplayan Pelkas'ın golü, Kanarya'ya beraberliği getirdi. 39'dan Gaziantep Cüneyt Çakır'ın kararı sonrası penaltı kullandı. Maxim takımını bir kez daha öne geçirdi.
Fenerbahçe sonrasında beraberlik için yüklendi. Cisse'nin kafa vuruşu direkten döndü. Böylelikle sarı-lacivertliler bu sezon en çok direklere isabet eden takım oldu. 12 topu direkten döndü. Kanarya'nın ağları havalandırdığı top ise ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı. Son dakikalarda Kenan'ın frikik golü muazzamdı. (3-1)