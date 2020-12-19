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Denizli'de trafik cezası yiyen alkollü yarı çıplak yüksek gerilim hattına çıktı

DENİZLİ'de alkollü olduğu için trafik cezası yiyen şahıs, ortalığı birbirine kattı. Elektrik direğine yarı çıplak halde tırmanan şahıs, müzakereci polis ve psikoloğun saatler süren çabalarıyla ikna edildi.

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Olay, Merkezefendi ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alkollü araç kullandığı gerekçesiyle trafik cezası kesildiği öğrenilen Mehmet K., boş arazide bulunan yüksek gerilim hatlarının bağlı olduğu direğe çıktı. Mehmet K.’nın direğe tırmandığı gören vatandaşlar, ilk bakışta onu görevli sandı. Daha sonra şahsın yarı çıplak olduğunu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, tüm ihtimallere karşı hava yastığı açtı. Polis ekipleri ise Mehmet K.’yı ikna etme girişimlerine aralıksız devam etti.

Müzakereci polis ikna etti

Polis ekiplerinin tüm girişimlerine karşı Mehmet K., ikna olmayınca bölgeye psikolog ve müzakereci polis sevk edildi. Psikolog ve müzakereci polisin uzun ikna çabaları sonuç verdi. Mehmet K., yarı çıplak vaziyette çıktığı yüksek gerilim hattının bulunduğu direkten indi. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen şahıs, hastaneye sevk edildi.

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