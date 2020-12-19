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Netanyahu canlı yayında aşı oldu! İsrail'de ilk aşı başbakan ve sağlık bakanına

Pfizer ve BioNTech ile 8 milyon dozluk aşı anlaşmasına varan İsrail'de ilk aşılama, Başbakan Benyamin Netanyahu ve sağlık bakanına yapıldı.

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İsrail'de ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan kentinde bulunan Sheba Sağlık Merkezi'nde önce Başbakan Benyamin Netanyahu'ya ardından da Sağlık Bakanı Yuli Edelstein'e yapıldı.

Televizyondan canlı yayınlanan aşı uygulamasında Netanyahu, bu ayın sonunda 'milyonlarca' doz aşının İsrail'e geleceğini söyledi.

Tüm İsraillileri Kovid-19 aşısı olmaya çağıran Netanyahu, "Sizleri aşı olmaya teşvik etmek ve örnek teşkil etmek amacıyla ilk aşının bana ve Sağlık Bakanı Yuli Edelstein'e yapılmasını talep ettim" ifadelerini kullandı.

İsrail yönetimi, Pfizer ve BioNTech'den 8 milyon doz Kovid-19 aşısı alınması için anlaşmaya varmıştı.

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