Fransa'da terör örgütü PKK, DHKP-C destekçilerinden Türkiye karşıtı protesto

Terör örgütü PKK, DHKP-C destekçilerinden, Yunan, Ermeni, Fransızlardan oluşan gruplar, Marsilya'da teröristlerin fotoğraflarının olduğu bayrak ve afişlerle eylem düzenledi.

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Fransa'nın Marsilya kentinde terör örgütü PKK ve DHKP-C'nin bayrakları sallandı. Kentin Le Vieux-Port denilen eski liman semtinde, eylemciler protesto düzenledi.

Yunan bayraklarıyla birlikte terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının olduğu bayrakların sallandığı meydanda, Türkiye karşıtları bir araya geldi.

Türk düşmanları kol kola

Protestoda Ermeniler, Yunanlılar ve Fransızlar kol kola gezerek 'demokrasi' sloganları attı.

Marsilya'da faşizm

Marsilya kenti 2018'de de Türklere karşı PKK destekçileri tarafından saldırı gerçekleştirilen bir şehir olarak anılmış, Türklere yapılan saldırılara Fransız polisi seyirci kalmıştı.