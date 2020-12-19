Gaziantep'te hastanede meydana gelen patlamada ölü sayısı yükseldi

Gaziantep'te Özel Sani Konukoğlu Hastanesi'nin koronavirüs yoğun bakım servisinde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'te Özel Sani Konukoğlu Hastanesi'nin Kovid-19 yoğun bakım servisinde oksijen tüpünden kaynaklı meydana gelen patlamada ölü sayısının 10'a yükseldiğini duyurdu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gaziantep'te meydana gelen üzücü olay nedeniyle bir hastamız daha nakledildiği hastanede yaşamını yitirdi. Can kaybımız 10'a yükseldi. Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.