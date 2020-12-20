BIST 1.408
DOLAR 7,63
EURO 9,35
ALTIN 461,55
HABER /  GÜNCEL
ADV En uzun indirim günlerini kaçırmayın

Gaziantep'te yoğun bakımdaki facia 'ben geliyorum' demiş! Sağlık bakanlığı uyarmış

GAZİANTEP'te koronavirüs yoğun bakım ünitesinde 10 kişinin ölümüne neden olan yangın 'ben geliyorum' demiş. Sağlık Bakanlığı’nın yangından 2 gün önce yoğun bakımda kullanılan oksijen cihazlarıyla ilgili hastaneleri uyardığı ortaya çıktı. Uzmanlar ise yangının nedeni ile ilgili konuşmak için henüz erken olduğunu ifade etti.

Abone ol

Gaziantep’teki yangına neden olduğu düşünülen oksijen cihazlarıyla ilgili Sağlık Bakanlığı’nın 16-17 Aralık tarihinde hastanelere yazı gönderdiği ortaya çıktı. Hürriyet'in haberine göre, yoğun bakımlardaki ‘Yüksek Akış Nazal Oksijen Terapi Sistemi’ cihazının koronavirüs tedavisinde önemli bir yer tuttuğu belirtilen yazıda bu cihazların bir kısmında yangılar meydana geldiği yönünde bildirimler alındığı belirtildi. Cihaz haznesinin tam oturmaması durumunda parlama veya yangına sebebiyet verebileceği belirtildi.

‘Yoğunluk risk getirdi’

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, “Koronavirüs nedeniyle bu cihazlar çok sık kullanıldı. Yoğun bakımlardaki yoğunluk bazı riskleri de beraberinde getirdi. Yoğun bakım servisinde uyulması gereken kurallar var. Yoğum bakım üniteleri bakanlık tarafından belli sürelerle denetleniyor. O yüzden Gaziantep’teki patlamanın nedeniyle ilgili şu anda net bir şey söylemek mümkün değil” dedi.

'Teknik hata olabilir'

Göbeklioğlu Medikal Firması’nın sahibi Alp Göbeklioğlu da “Bu makinelerin uluslararası standartlara göre üretilmiş olması gerekir. Bu makinelerde yüksek hassasiyete sahip sensörlerin olması şarttır. Makine ısındığında sistem uyarı verir. Bunlar bakanlık tarafından çok sık denetlenir. Böyle bir makineden yangın çıkmışsa teknik bir hatadan kaynaklı olabilir” diye konuştu.

SON DAKİKA HABERLERİ
Muğla ve Van peş peşe depremlerle sarsıldı! Muğla iki kez Van Başkale bir kez sallandı
Koronavirüs İngiltere'de mutasyona uğradı
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (19 Aralık 2020)
Fransa'da terör örgütü PKK, DHKP-C destekçilerinden Türkiye karşıtı protesto
Suriye rejiminin Türkiye yalanı ortaya çıktı
Rıdvan Dilmen, Erol Bulut ile yolların ayrılması gerektiğini savundu
ÖNCEKİ HABERLER
Gölcük Müftüsü İlyas Öztel, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Almanya'da camiye çirkin saldırı
Netanyahu canlı yayında aşı oldu! İsrail'de ilk aşı başbakan ve sağlık bakanına
Mustafa Cengiz: Hakem camiası Türk futboluna el freni olmamalı
Samsun'da TIR ticari taksiye çarptı: 3 yaralı
Masumlar Apartmanı 15. bölüm fragmanı
Yorumlar