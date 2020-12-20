Muğla ve Van peş peşe depremlerle sarsıldı! Muğla iki kez Van Başkale bir kez sallandı

MUĞLA'nın Ula ilçesinde 3.9 ve 3.8 büyüklüklerinde iki deprem meydana geldi. Sabahın ilk saatlerinde ise Van'ın Başkale ilçesi yakınlarında saat 07:32'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

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Türkiye iki farklı ildeki depremlerle sarsıldı. Anca Muğla'nın Ula ilçesi merkezli iki deprem meydana geldi, ardından da Van 4.4 şiddetinde sallandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Muğla'nın Ula ilçesinde saat 06.14'te 3.9 ardından 06.16'da ise 3.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Her iki deprem, Ula ve çevre ilçelerde hissedilirken, ilk belirlemelere göre, herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremlerin büyüklüklerini, 3.9 ve 3.4 olarak duyurdu. Merkez üssü Arıcılar olarak tespit edilen depremlerin derinliği yaklaşık 8 kilometre olarak hesaplandı.

Van da 4.4 şiddetinde sallandı

Saat 07:32'de ise Van'ın Başkale ilçesi merkezli 4.4 şiddetinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.32'de merkez üssü Van'ın Başkale ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 12,95 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise Başkale'deki depremin büyüklüğünü 4.5, derinliğini ise 5.8 kilometre olarak açıkladı. Son dakika gelen bilgilerde depremde, can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz açıklanmadı.