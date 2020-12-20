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Gölcük Müftüsü İlyas Öztel, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Gölcük Müftüsü İlyas Öztel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

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Kovid-19 kaynaklı akciğer tutulumu teşhisiyle Başiskele'deki özel bir hastanede 3 haftadır tedavi gören 64 yaşındaki Öztel, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Öztel'in cenazesi, bugün memleketi Trabzon'un Of ilçesinde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

Sivas Divriği, Artvin Hopa, Trabzon Araklı'da müftülük yapan Öztel, 11 Aralık 2017'den bu yana Gölcük Müftüsü olarak görev yapıyordu.


Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Öztel'e Allah'tan rahmet diledi.

"Uzun yıllar ilçemize hizmet eden muhterem hocamızdan biz razıyız, Rabbim de razı olsun. Mekanı cennet olsun inşallah." ifadelerini kullanan Sezer, Öztel'in yakınlarına başsağlığı diledi.

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