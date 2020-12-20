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Somali'de bombalı saldırılar: 21 kişi öldü

Somali'de dün düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 21 yükseldiği bildirildi.

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Somali'de dün bir stadyumun hedef alındığı saldırıda yaralananlardan 6'sı daha hayatını kaybetti. Böylece patlamada toplam ölü sayısı 21 oldu.

Ülkenin Galkayo kentindeki saldırıda Başbakan Muhammed Hüseyin Roble'nin hedef alındığı belirtildi. Saldırının hemen öncesinde Roble'nin konvoyunun bölgeden geçtiği vurgulandı.

Ölenler arasında üst düzey askerler de var 

Saldırıda hayatını kaybedenler arasında üst düzey askerler de bulunuyor.

Patlamayı üstlendiğini duyuran Eş-Şebab terör örgütü, saldırılarında sık sık başkent Mogadişu'yu hedef alıyor.

Türkiye'den Somali'ye destek mesajı 

Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise terör saldırısını kınayarak "Türkiye terörizmle mücadelede Somali'ye güçlü desteğini sürdürecektir." açıklamasında bulundu.

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