Dolar/TL kuru neden düşüyor? Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez 2 neden açıkladı

Eski Hazine Müsteşarı ekonomist Mahfi Eğilmez, sert çakılan dolardaki düşünün iki nedeni olduğunu söyledi.

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Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez, ani bir sert düşüşle yatırımcısını tedirgin eden dolarla ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı. Eğilmez, "Dolar/TL kurunun düşmesinin başlıca iki nedeni var" dedi.

Eğilmez, dolar ilgili şunları söyledi:

"(1) Dolar değer kaybediyor (Ekteki DXY endeksi.) (2) TCMB'den piyasa uyumlu açıklamalar geliyor. Bu açıklamalar olumlu olmakla birlikte 24 Aralık toplantısı için faiz artışı beklentisi yarattığı dikkate alınmalı."

Eğilmez, bir takipçisinin "ABD yaptırımı açıklandığı gün doların düşmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna da "İki nedeni var: 1. ABD'den daha büyük yaptırım gelmesi beklenirken düşük yaptırım gelmesi, 2. TCMB piyasa yanlısı açıklamalar yaparak faiz artışı yapacağı beklentisi yarattı" yanıtını verdi.