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Taşıt kredisinde vade kararı bu araçları fena vuracak! Otomobil almayı düşünenler dikkat

Bankacılık Düzenleme ve Denetim Kurumu, bugün taşıt kredilerinde vadeyi düşürdü. Böylece, taşıt kredisinde vade 48 aydan 36 aya düştü. Ülkemizde satılan birçok model vade düşüşünden çok olumsuz etkilenecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetim Kurumu (BDDK), bugün flaş bir karara imza atarak taşıt teminatlı kredilerde vade sınırının 48 aydan 36 aya indirdi. BDDK'nın kararına göre nihai fatura değeri 300 bin liranın üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde vade 48 aydan 36 aya çekilecek. Yeni düzenleme araç piyasasını oldukça etkileyecek...

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Nihai fatura değeri 750 bin liranın üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde vade sınırı 48 aydan 24 aya çekilirken, taşıt teminatlı kredilerde vade sınırı 48 aydan 36 aya düşürüldü. İşte kredi vadesi düşen otomobiller...

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Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTD 120hp modeli dışındaki tüm otomobillerinde kredi vadesi düştü.   

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Audi’nin tüm modellerinde kredi vadesi düştü.  

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