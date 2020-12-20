Oya Başar aslen nereli kaç yaşında? Oya Başar evlilikleri

Oya Başar deyince ilk akla gelen Levent Kırca ve birlikte hazırladıkları Olacak O Kadar programı. Birçok dizi, film ve tiyatro oyununda seyirci karşısına çıkan Oya Başar ayrıca bir dönem Levent Kırca ile evliydi. Oya Başar kimdir? Oya Başar kaç yaşında ve nereli?

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Usta oyuncu Oya Başar, İbo Show'a konuk oldu ve hayatı merak edildi. Birçok dizi ve filmde rol alarak seyircileri güldüren Oya Başar hakkında merak edilen detayları haberimizde derledik. Oya Başar kimdir? Oya Başar kaç yaşında ve nereli? İşte Oya Başar'ın biyografisi...

Oya Başar kimdir:

Oya Başar 11 Şubat 1956'da İstanbul'da doğdu. Yaklaşık 8 yaşında İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları'na giren Oya Başar, İstanbul'da eğitimini tamamladıktan sonra, çeşitli tiyatrolarda çalıştı.

Devekuşu Kabare başta olmak üzere İstanbul Tiyatrosu ve Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu gibi daha birçok tiyatroda çalıştı. Televizyon dizileri yaptı. Ardından Levent Kırca ile adlarını taşıyan tiyatro kuruldu.

Kariyerinde önemli bir yere sahip 1986 yılında başlayan Olacak O Kadar televizyon dizisinde de eşi ile birlikte oyuncu, yönetmen ve yapımcı olarak çalıştı. 2007 yılında yakalandığı meme kanseri hastalığı sonrası çalışmalarına ara vermeyen Başar, hastalığını atlatmıştır. Son dönemde Şehir tiyatrolarına tekrar dönerek, müzikal oyun Yedi Kocalı Hürmüz oyununu oynadı. Oya Başar, TV ve tiyatro çalışmalarına aktif olarak devam etmektedir.

Levent Kırca ile 1985 yılında evlenen Oya Başar'ın bu evliliğinden Umut Kırca ve Ayşe Kırca isimli iki çocuğu vardır. 2000 yılında boşanma kararı almış Kırca ve Başar çifti, 2001 yılında tekrar evlenmiş ancak 2005 yılında tekrar boşanmışlardır. 2015 yılında eski eşi Levent Kırca'nın vefatının ardından "Benim onunla 35 yılım geçti. Hayatımın 35 yılı gitti" demiştir.

Sosyal medya ağlarında adına açılan hesaplarla ilgili açıklama yapan Oya Başar, hiçbir sosyal medya ağında hesabının bulunmadığını belirterek, bu mecralarda yazılan iletilerin dikkate alınmamasını ifade etmiştir.

Tiyatro oyunları:

Kadın ile Memur - BKM

Yedi Kocalı Hürmüz - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Üç Baba Hasan - Oya Başar Levent Kırca Tiyatrosu

Seferi Ramazan Beyin Nafile Dünyası - Oya Başar Levent Kırca Tiyatrosu

Gereği Düşünüldü - Oya Başar Levent Kırca Tiyatrosu

Morfin - Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu

Haneler - Devekuşu Kabare