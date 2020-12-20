Altın yatırımcısına kritik uyarı! "Hemen satmayın" dedi tarih verdi

Altın fiyatlarında dalgalı seyir sürüyor. Altın uzmanı İslam Memiş yüksek fiyattan altın, gümüş ve döviz alanlara uyarılarda bulundu.

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Gram altın hafta içinde 469 liraya kadar çıkarken haftanın son işlem gününde düşüşe geçti. Gram altın 18 aralık cuma gününü 461 lira seviyesinde kapattı.

Altın fiyatlarının yanı sıra dolar kuru da haftayı düşüşle kapattı. Uzun bir aranın ardından dolar kuru 7 lira 63 kuruşa düştü. Öte yandan gram altınla ilgili sosyal medyada değerlendirmelerde bulunan Altın Uzmanı İslam Memiş yüksek fiyattan altın, gümüş ve döviz alanları uyarılarda bulundu.

"Önümüzdeki haftadan sonra sıra sizde"

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Altın uzmanı İslam Memiş, "Yüksek fiyattan altın, gümüş veya döviz almış olanlar; Sabrınızın son aşamasına geldiniz. Önümüzdeki haftadan sonra sıra sizde.

"Hemen satmayın"

Ancak maliyet seviyenizi görür görmez hemen satmayın! Bu kez de gerilesin diye üzülerek sabredersiniz. Altın ons 1.889’dan 1.877’ye (dolar), Gram altın 469’dan 458’e, Gümüş ons 26,10’dan 25,65’e, Gümüş gram 6,49’dan 6,30’a geriledi. Bugün yüzde 50 alımın uygun olacağını belirttim. Umarım Pazartesi fırsat verir yüzde 50'yi alır yılı kapatırız" ifadelerini kullandı.