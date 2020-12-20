Zara kiminle evli eşi kimdi? Zara'nın çocuğu kaç yaşında?

Zara, uzun zaman sonra yeniden televizyon ekranlarında sevenlerinin karşısına çıktı. Türk halk müziğinin önemli seslerinden biri olan şarkıcı Zara, birçok albüm çıkardı ve konser verdi. Peki Zara kimdir, kaç yaşındadır? Zara evli mi, çocuğu var mı? İşte Zara'nın biyografisi....

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Türk halk müziğinin en sevilen seslerinden biri olan Zara, İbo Show'a konuk oldu. Zara'nın gerçek ismi, özel hayatı ve sanat hayatı merak ediliyor. Zara kimdir, kaç yaşındadır? Zara evli mi, çocuğu var mı? İşte Zara'nın biyografisi....

Zara kimdir, hayatı: Zara 15 Ocak 1976 yılında İstanbul'da doğdu. Gerçek adı Neşe Yılmaz'dır. Çocukluğu İstanbul-Üsküdar'da geçti.

Aslen Adıyaman-Kahta'lıdır. Babasının adı Kemal; annesinin adı Hatice'dir. İki tane kardeşi vardır. İlkokulu Sosyal Meskenler ilkokulu'nda, Liseyi Üsküdar Cumhuriyet Lisesinde okudu ve mezun oldu. Yüksek eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Şan Eğitim Bölümünde tamamladı.

Çocukluk yıllarında "Neşecik" adı ile sekiz albüm çıkardı. İsmini ise sonradan değiştirip "Neşe Zara Yılmaz" yapmıştır.

Zara, 15 Ocak 1976'da Üsküdar, İstanbul’da doğdu. Asıl adı Neşe Yılmaz’dır Aslen Adıyamanlı olan şarkıcı sahne adıyla çocukluk yıllarında “Neşecik” adı ile sekiz albüm çıkardı.

1991 yılında Milliyet Gazetesi'nin açtığı liseler arası müzik yarışmasında "Türk Halk Müziği Kız Solist" dalında Türkiye birincisi oldu. 1993'te aynı yarışmaya tekrardan girdi ve birinci oldu ikinci kez. 1996 yılında TRT'nin açtığı "Yetişmiş Ses Sanatçısı" sınavına girdi ve kazanarak "TRT Türk Halk Müziği Akitli Ses Sanatçısı" ünvanıyla göreve başladı. 1997 yılında Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenen "Yunus Emre Müzikali"nde Yunus Emre'nin sevdiği kız Amber rolüyle ve solist olarak görev aldı.

Konservatuardan önce Türk Sanat Müziği, Batı Müziği tarzlarında amatör olarak birçok konser verdi. 1998 yılında "AVUNTU" adlı ilk albümünü çıkardı. Albüm sayesinde "Yılın Umut Veren Kadın Sanatçısı" ödülünü aldı. 4 yıl üst üste (2000/2001/2002/2003) en iyi Türk Halk Müziği Kadın Sanatçı Altın Kelebek ödüllerini aldı. 2007 yılında kendine ait müzik şirketi kurdu. Şirketinin ismi ise ; "ZR Müzik" tir. 2009-2011 yılları arası 'Salı Sefası' adlı program sunmuştur. Bu programı Oktay Kaynarca ile sunmuştur ve program iki sene boyunca yayınlanmıştır. Müzik alanı dışında farklı olarak sinema filmlerinde rol almıştır. Bu sinemalar ise şunlardır; 'Eylül Fırtınası ve Deli Yürek-Boomerang Cehennemi' dir.

TRT'de "Zamanı Geldi" isimli programın sunuculuğunu yaptı. 2006 yılının Ramazan ayında ise ATV'de "Tanrı Misafiri" adlı sahur programında ünlü konukların evlerinden canlı olarak yayını gerçekleştirdi ve "Türkünü Söyle" isimli yarışmada jüri üyesi koltuğuna oturdu.

2008 yılında kendi kurduğu ZR Müzik’ten Bahar isimli albümünü piyasaya sundu. 2009 ile 2011 yılları arasında Oktay Kaynarca ile birlikte sundukları Salı Sefası adlı müzik-eğlence programı, tv8 kanalında iki sezon boyunca yayınlandı.

Sanatçı, 2011 yılında Hazine adlı albümünü yine kendi müzik şirketi ZR Müzik’ten piyasaya sürdü.

Zara son olarak 2012 Temmuz ayında Flamenko tarzıyla harmanladığı yeni albümüyle sevenleriyle buluştu. İstanbul Flamenko 5’lisi ile kendi yapım şirketi olan Zr Müzik’ten çıkardığı bu albümde 11 eser bulunuyor. 'Ben Bir Anayım' adlı eserin sözleri Zara’ya ait.

Zara evli mi: Zara, ilk evliliğini eski plakçısı Ulus Müzik'in patronu İskender Ulus'la yapmıştı. Bu evlilik 2007 yılında son buldu. Zara 5 yıl sonra 2012 Mart ayında ikinci eşi gazeteci-yazar Akif Beki ile dünya evine girdi.

Şarkıcı Zara ile gazeteci Akif Beki'nin evliliği boşanmayla sonuçlandı. 2016 yılının temmuz ayında ise tek celsede bosandılar.

Aralık 2012’de kız bebek annesi olan Zara bebeğine Dila ismini verdi.

Çiftin, anlaşmalı olarak tek celsede boşandığı kaydedilen açıklamada, "Mahkemede, birbirlerinden hiçbir talebi olmayan tarafların 3,5 yaşındaki kızları Dila'nın velayetinin annesi Zara'da kalmasına karar verildi" ifadeleri yer aldı.

Deli Yürek: Bumerang Cehennemi (2001)

Eylül Fırtınası (1998)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz – Atv (2017)

İpsiz Recep – TRT 1 (2008-2009)

Gelin – Kanal D (2003)

Sonsuz Şarkı – (TRT Müzik) (2015-)

Salı Sefası – TV8 (2009-2011)

Tanrı Misafiri – ATV (2006)

Zamanı Geldi – TRT 1 (2005-2006)