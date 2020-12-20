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Bakanlıktan istifası sonrası hiç görünmeyen Berat Albayrak İstanbul'da ofis mi tuttu?

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, istifasının ardından neredeyse bir buçuk ay gibi süre geçmesine rağmen ortalarda hiç görünmedi. Albayrak'ın İstanbul'da bir ofis tuttuğu, buradan çalışmalarını yürüttüğü öne sürüldü..

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Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 8 Kasım'da çok ani bir kararla, Cumhurbaşkanlığı'ndan görev affı talep etmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan talebi onaylamıştı. Uzun süre süre konuşulan Albayrak, istifa ettiği günden beri herhangi bir açıklamada bulunmamış ve görülmemişti. Nerede ve ne yaptığı merak edilen Albayrak hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı..

İstanbul'da ofis tuttu iddiası

Oda Tv'nin haberine göre; Berat Albayrak, Koç Holding'in de genel müdürlüğünün bulunduğu İstanbul Nakkaştepe'de bir ofis tuttu. Bu ofiste çalışmalarını yürütüyor, görüşmelerini gerçekleştiriyor.

Siyasi bir görevi olmadığı için kamuoyunun karşısına çıkmıyor

Albayrak, 2018'de bakan olmak için milletvekilliğinden istifa etmişti.  AK Parti yönetiminde de yer almayan Albayrak'ın siyasi bir görevi olmadığı için kamuoyunun karşısına çıkmadığı konuşuluyor. 

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