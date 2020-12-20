O illerde konut sahibi olanlar yaşadı! Merkez Bankası listeyi açıkladı

Antalya, son bir yılda konut fiyatlarındaki artış oranıyla Türkiye’de birinci oldu. Konut fiyatlarında son bir yılda yüzde 42’ye yakın artışın yaşandığı Antalya, doğal güzellikleri, dünyaca ünlü plajları ve yılın en az 10 ayı güneşli havasıyla, özellikle de pandemi sürecinde İstanbul başta olmak üzere hem Türkiye hem de dünyanın birçok ülkesinden önemli göç alıyor. Antalya’da, özellikle sahil kesimleri büyük rağbet görüyor.