O illerde konut sahibi olanlar yaşadı! Merkez Bankası listeyi açıkladı
TÜRKİYE Cumhuriyeti Merkez Bankası Ekim 2020 Türkiye Konut Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Ülke genelinde konut değerlerinin artış ve düşüş yaşandığı il-ilçelerin tespit edildiği çalışmada dikkat çeken sonuçlar yer aldı... İşte konut fiyatı en çok değerlenen iller...
Her ay yayımlanan Merkez Bankası’nın Türkiye Konut Fiyat Endeksi’ne (KFE) göre, konut fiyatlarında son bir yılda yüzde 41.8’lik artış ile Antalya- Isparta- Burdur’dan oluşan Batı Akdeniz Bölgesi, Türkiye’de en çok artış yaşanan bölge oldu. İkinci sırada yüzde 39.6’lık artışla Aydın-Denizli- Muğla bölgesi, üçüncü ise yüzde 37.5 artışla Kilis- Adıyaman-Gaziantep yer alıyor.
Antalya, son bir yılda konut fiyatlarındaki artış oranıyla Türkiye’de birinci oldu. Konut fiyatlarında son bir yılda yüzde 42’ye yakın artışın yaşandığı Antalya, doğal güzellikleri, dünyaca ünlü plajları ve yılın en az 10 ayı güneşli havasıyla, özellikle de pandemi sürecinde İstanbul başta olmak üzere hem Türkiye hem de dünyanın birçok ülkesinden önemli göç alıyor. Antalya’da, özellikle sahil kesimleri büyük rağbet görüyor.
Merkez Bankası’nın Ekim 2020 Türkiye Konut Fiyat Endeksi’ne göre, konut fiyatlarında son bir yılda yüzde 41.8’lik artış ile Antalya- Isparta- Burdur’dan oluşan Batı Akdeniz Bölgesi, Türkiye’de en çok artış yaşanan bölge oldu. İkinci sırada yüzde 39.6’lık artışla Aydın- Denizli- Muğla bölgesi, üçüncü ise yüzde 37.5 artışla Kilis- Adıyaman- Gaziantep yer aldı.
Artışın nedeni yoğun göç
KFE verilerine göre son bir yılda yüzde 41.8’lik artışla Türkiye’de ilk sırada olan Antalya’daki rekor fiyat artışının sebeplerini değerlendiren Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yurtdışı Yatırımlar Konseyi üyesi ve Helmann inşaat firmasının sahibi Selman Özgün, bunun en önemli sebeplerinden biri olarak, kentin yoğun göç almasını gösterdi.