Konya'dan pes dedirten haber! Karantinadan kaçmak için yurdun 3. katından atladı

KONYA'da Covid-19 tedbirlerine uymadığı için yurda yerleştirilen bir kişi, kaldığı yurdun 3. katından atlayıp kaçmak isterken görevliler tarafından yakalandı. Kalça kemiği kırılan şahıs, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Covid-19 tedbirlerine uymadığı için Selçuk Üniversitesi Kampüsü Şems Tebriz-i Yurdu'na yerleştirilen Mehmet Erdem Ü. karantinaya alındı. Dün saat 20.00 sıralarında kaldığı yurdun 3. katından atlayarak kaçmaya çalışan Mehmet Erdem Ü., yurt görevlileri tarafından yakalandı. Yaralanan şahıs, çağrılan ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kalça kemiğinde kırık olduğu anlaşılan şahıs tedavi altına alındı.

Karantina bitince ifadesi alınacak

Korona virüs nedeniyle ifadesi alınamayan Mehmet Erdem Ü.'ye nöbetçi savcının talimatı doğrultusunda polis tarafından bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma ve taksirle yaralama suçlarından adli işlem yapıldı. Şahsın ifadesinin karantinası bitince polis tarafından alınacağı öğrenildi.