Kadir Aydar kimdir aslen nereli neden gözaltına alındı rüşvet iddiası

Ceyhan Belediyesi’ne düzenlenen rüşvet operasyonunda eski başkan Kadir Aydar’ın da aralarında bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı. Bu haberin ardından birçok vatandaş Kadir Aydar'ı merak etti. Peki Kadir Aydar hangi partiden, aslen nereli ve kaç yaşında?

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Kadir Aydar kimdir, kaç yaşında, nereli? Ceyhan Belediyesi'nde rüşvet operasyonunun yankıları sürüyor. Polis ekipleri, rüşvet aldıkları iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen 23 kişiyi yakalamak için operasyon düzenledi ve 21 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında eski başkan Kadir Aydar da bulunuyor. Peki, Kadir Aydar kimdir? Ceyhan Belediyesi hangi partiden?

Kadir Aydar kimdir: Yüksek Seçim Kurulu'nca 31 Mart yerel seçiminde CHP'den Ceyhan Belediye Başkanlığı'na seçilen Kadir Aydar'ın 2 ayrı suçtan kesinleşmiş 20 ay hapis cezası bulunması nedeniyle seçilme yeterliliğini taşımadığına hükmedilmiş ve Aydar'ın mazbatası, YSK tarafından iptal edilmişti.

Kadir Aydar, 1988 yılında Adana'nın Ceyhan ilçesinde doğdu. Aydar, İstanbul Piri Reis Üniversitesi Uzak Yol Vardiya Kaptanlığı bölümünde lisans eğitimine başladı. Sonrasında ise öğrenim hayatına Çukurova Üniversitesi Yönetim, Pazarlama ve Muhasebe bölümlerinde devam etti.