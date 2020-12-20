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AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı hangi gazetecileri "horolop şorolop gazeteciler" ilan etti

AK Parti Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Fatih Altaylı, Barış Terkoğlu, Akif Beki, Yavuz Oğhan, Fuat Uğur, Timur Soykan'ın isimlerini tek tek sayıp "horolop şorolop gazeteciler" dedi.

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AK Parti milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Fatih Altaylı, Barış Terkoğlu, Akif Beki, Yavuz Oğhan, Fuat Uğur, Timur Soykan isimlerini vererek 'horolop şorolop' gazeteci olduklarını öne sürdü. Çamlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

"Aşağıda ismi geçen şahıslar araştırmadıkları bilmedikleri, konularda çok rahat konuşup kalem oynatabilen, mesuliyet sahibi olmayan, vebal korkusu yaşamayan erketeci horolop şorolop gazetecilerdir.  Bu isimlere dikkat, birlik ve beraberliğimiz için, fitneye kanmamak için hayati bir tedbir olacaktır." ifadesini kullandı. 

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