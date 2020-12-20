BIST 1.408
DOLAR 7,63
EURO 9,35
ALTIN 461,55
HABER /  YEREL
ADV En uzun indirim günlerini kaçırmayın

Adana'da korkunç olay! Eşine 'Seni çok yalnız bıraktım' yazan polis, evde ölü bulundu

ADANA’da polis memuru Murat A., yakın zamanda evlendiği, İstanbul'da bulunan eşinin cep telefonuna 'Seni çok yalnız bıraktım. Ben evdeyim, anahtarı da doğal gaz sayacının üzerine bırakıyorum. Yalnız sen gel' mesajını gönderdikten bir süre sonra evinde karnından silahla vurulmuş olarak ölü bulundu.

Abone ol

Adana'da sabah saatlerinde feci bir olay yaşandı. Polis memuru Murat A., evde bulunduğu sırada, kısa süre önce evlendiği, İstanbul'da bulunan eşinin cep telefonuna 'Seni çok yalnız bıraktım. Ben evdeyim, anahtarı da doğal gaz sayacının üzerine bırakıyorum. Yalnız sen gel' yazılı mesajı attı.

Murat A.’yı arayan eşi, ulaşamayınca telaşlanarak, Adana'daki yakın arkadaşına durumu anlatıp, kocasının evine gidere, kontrol etmesini istedi.

Kadının arkadaşı, doğal gaz sayacının üstündeki anahtarı alıp, eve girdiğinde Murat A.'yı kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, Murat A.’nın karnından silahla vurulma sonucu öldüğünü belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin ilk incelemesinin ardından Murat A.’nın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Soruşturma başlatılırken, Murat A.’nın intihar ettiği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Muğla'da satanist paniği! Çok sayıda kedi kayboldu ayin için sürekli arıyorlar
Bakanlıktan istifası sonrası hiç görünmeyen Berat Albayrak İstanbul'da ofis mi tuttu?
Altın yatırımcısına kritik uyarı! "Hemen satmayın" dedi tarih verdi
ABD'de corona virüs aşısını durdurdular! 4 sağlık çalışanı fenalaştı
Sağlık Bakanlığı duyurmuştu! Aylıklar bağlanmaya başladı
Üniversitede taciz skandalı! Kuytuda değil açıkta taciz etti skandal raporla kurtarıldı
ÖNCEKİ HABERLER
Yargıda değişim! AYM, HSK ve Danıştay'a üye seçilecek, İstanbul ve Ankara Başsavcıları belli olacak
İçişleri Bakanlığı: PKK'nın kış üslenmesine ağır darbe vuruldu
Kadir Aydar evli mi eşi kimdir Kadir Aydar ailesi
Pendik'te yaşandı! Öğretmenin dağıttığı "Öğrenci Bilgi Formu" 8 yıllık cinsel saldırıyı ortaya çıkardı
AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı hangi gazetecileri "horolop şorolop gazeteciler" ilan etti
Kadir Aydar kimdir aslen nereli neden gözaltına alındı rüşvet iddiası
Yorumlar