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Van'da tüm tabelalar değişti! Rakım ve nüfus bilgisi kaldırıldı

 VAN'da Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü kent genelinde şehir girişindeki tabelalarda rakım ve nüfus yazısını kaldırdı.

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Karayolları Genel Müdürlüğünce her yıl Türkiye İstatistik Kurumu'nun verileriyle nüfusun değişmesinin ardından ülke geneli şehirlerdeki giriş çıkışlarda bulunan tabelaları yeniden düzenledi.

Yeni kararla birlikte yapılan masrafı ortadan kaldırmak için hazırlanan yeni uygulamada Van şehir giriş noktalarında yer alan tabelalardan nüfus ve rakım bilgileri kaldırıldı.

Kentin girişindeki tüm tabelalar değişti

Van-Gevaş, Van-Erciş, Van-Gürpınar ve Van-Özalp yolu üzerinde bulunan tabelalar yeni düzenlemeye göre hazırlandı. Tabelada daha önce yer alan nüfus ve rakım bilgileri kaldırılırken, sadece ‘Van’ yazısı kaldı.

Şehir tabelalarından nüfus ve rakım bilgilerinin kaldırılması sosyal medyada da merak konusu olurken, kullanıcılar yeni düzenlenen tabela fotoğraflarını paylaşıyor.

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