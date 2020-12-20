Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Son bir ayda 75 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, son bir ayda 45 operasyonda 75 terörist etkisiz hale getirildi. MSB'den yapılan açıklamada ''Son bir ayda yurt içi ve yurt dışında 9’u büyük, 36’sı orta çaplı olmak üzere toplam 45 operasyon icra edilmiş, 75 terörist etkisiz hâle getirildi'' denildi.

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Terörle mücadele başta olmak üzere Milli Savunma Bakanlığı’nın faaliyetleri ve gündemdeki konulara ilişkin haftalık basın bilgilendirmesi hazırlandı. Yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak maksadıyla, yurt içinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG, FETÖ başta olmak üzere DEAŞ dâhil terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. Bu kapsamda; son bir ayda yurt içi ve yurt dışında 9’u büyük, 36’sı orta çaplı olmak üzere toplam 45 operasyon icra edilmiş, 75 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

Hudut güvenliği

Hudut güvenliği kapsamında dönem içerisinde, yasa dışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan toplam 7.233 şahıs yakalanmış, 34.898 şahıs hududu geçemeden engellenmiş/geri itilmiştir. Bu şahıslar arasında 17’si FETÖ olmak üzere toplam 34 terör örgütü mensubu yakalanmıştır.

Sınır Fiziki Güvenlik Tedbirleri kapsamında; Suriye hududumuzda planlanan 837 km sınırdan 832 km’ si, İran sınırında planlanan 170 km sınırın 147 km’lik bölümü olmak üzere toplamda 979 km Modüler Beton Duvar inşa edilerek hudut emniyet tedbirleri arttırılmıştır.

Suriye'nin kuzeyindeki faaliyetler

Suriye Harekât Alanlarında tesis edilen barış ve huzur ortamını bozmak maksadıyla saldırı ve sızma girişiminde bulunan PKK/YPG’li teröristler kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirilmektedir. Bu kapsamda, Suriye harekât alanlarında son bir ay içerisinde 29 DEAŞ olmak üzere 177 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

Terör örgütlerinden temizlenen söz konusu harekât alanlarında hâlen mayın/EYP temizliği ile hayatın normalleşmesi maksadıyla altyapı ve günlük hayatı destekleme çalışmalarına diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak devam edilmektedir.

Türkiye İdlib’te, garantör ülke olarak, mutabakatlar kapsamında ateşkesin muhafazasını sağlamak maksadıyla üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirmektedir. Birliklerimizin güvenliği için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır.

Faaliyetlerimiz sonucu gerginlik büyük ölçüde azalmış, yaklaşık 450 bin İdlib’li vatandaş evlerine dönmüştür. Geri dönüşlerin önümüzdeki günlerde devam etmesi için her türlü gayretin gösterilmesine hassasiyetle devam edilmektedir.

Azerbaycan'daki gelişmeler

Azerbaycan’daki gelişmelerle ilgili olarak; Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında imzalanan mutabakat doğrultusunda, ateşkesi gözetmek ve denetlemek maksadıyla tesis edilecek Ortak Merkezin Ağdam bölgesinde en kısa sürede faaliyete geçirilmesi için gerekli çalışmalar Azerbaycan ve RF ile koordineli olarak sürdürülmektedir.

Diğer taraftan, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde kardeş Azerbaycan ordusuna destek sağlamak maksadıyla, 135 personelden oluşan 2 Özel Mayın Arama Temizleme (ÖMAT) birliğimiz tarafından mayın/EYP arama ve imha faaliyetleri icra edilmekte; 3 El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha (METİ) timi ve 9 Patlayıcı Madde Keşif ve İmha (PMKİ) timi olmak üzere toplam 12 tim ve 64 personel ile eğitimler verilmektedir.

Türkiye olarak, “İki devlet, tek millet” anlayışıyla bugüne kadar kederde ve kıvançta yanında olduğumuz can kardeşlerimizin bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz.

Libya'daki faaliyetler

Libya’daki faaliyetlerimizle ilgili olarak; Libya’da, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşru hükümet Milli Mutabakat Hükümeti ile imzaladığımız ikili anlaşmalar ve uluslararası hukuka uygun olarak, Milli Mutabakat Hükümeti’nin davetine istinaden, askerî eğitim, mayın/EYP temizliği, sağlık, insani yardım ve danışmanlık desteğine devam edilmektedir.

Bu kapsamda, Libya nizami ordusunun teşkili ve birliklerinin uluslararası standartlara ulaştırılması maksadıyla Libya’daki 5 eğitim merkezinde verilen eğitimler sürdürülmektedir.

Türkiye olarak Libya Siyasi Diyalog Forumu’ndan çıkacak sonuçlar yakından takip edilmektedir. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da “Libya, Libyalılarındır.” yaklaşımıyla, Libyalı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

Ege ve Akdeniz

Akdeniz’de Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemimiz ile Karadeniz’de Fatih sondaj ve OCEANIC Sismik Araştırma gemilerimize refakat ve koruma sağlanmaktadır.

Ege ve Doğu Akdeniz’deki sorunların çözümüne yönelik olarak, Türkiye, her zaman olduğu gibi, uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkilerinden yanadır. Sorunların diyalogla, ön koşulsuz görüşmeler ile çözülmesi gerektiğini savunmaktadır.

Yunanistan, tüm olumlu, yapıcı yaklaşımlarımıza rağmen, uluslararası hukuktan doğan haklarımızın kısıtlanmasına yönelik girişimleri ve bölgede tatbikat, taciz, ihlal ve provokatif şekilde yaptığı açıklamalar ile gerginliği tırmandırmakta ve sorunları derinleştirmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetleri Ege’de, Doğu Akdeniz’de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası’nda uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam etmektedir.

C-130 uçaklarının modernizasyonu

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, ihtiyacına binaen C-130 uçaklarının aviyonik entegrasyon, yazılım ve donanımın milli olarak gerçekleştirilmesi amacıyla başlatılan Erciyes Projesi kapsamında toplam 7 adet C-130 uçağının modernizasyon işlemleri tamamlanarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmiştir.

Eurasian Bridge NATO tatbikatı

2021 yılında NATO’nun Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Kara Kuvveti olarak görev yapacak 66’ncı Mekanize Piyade Tugayının sertifikasyonu kapsamında, sekiz ülkeden 26 personelin katılımıyla, 14-18 Aralık tarihleri arasında EURASIAN BRIDGE NATO tatbikatı Çorlu’da icra edilmiştir.

FETÖ ile mücadele

Bakanlığımız, FETÖ ile mücadelesini kararlılıkta sürdürmekte, hainler temizlendikçe TSK daha da güçlenmektedir. 15 Temmuz 2016’dan itibaren 20.699 personel ihraç edilmiş, 3.539 personel hakkında idari süreç devam etmektedir.

Covid-19 ile mücadele

Kovid-19 ile Mücadele kapsamında, Bakanlığımıza bağlı tüm birlik, karargâh ve kurumlarımızda ilk günden itibaren alınan tedbirler kararlı bir şekilde uygulanmaktadır.

Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Meslek Yüksekokulunda 12.447’si Türk, 915’i Misafir Askeri Personel olmak üzere toplam 13.362 öğrenci, Koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan koruyucu tedbirler çerçevesinde, eğitimlerine devam etmektedir.

Alınan tedbirler doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin, harekât, tatbikat ve eğitim faaliyetleri de salgından etkilenmeden kesintisiz olarak sürdürülmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetleri, alınan tedbirler sayesinde dünyanın, vaka sayılarının personel mevcudu oranı itibarıyle, en az yeni tip Koronavirüs vakası görülen orduları arasında yer almaya devam etmektedir.

Etkin, caydırıcı ve saygın vasıfları ile Harekâta hazır olan Türk Silahlı Kuvvetleri; ülkemizin savunma ve güvenliği için; inanç, sabır ve fedakârlıkla, kendisine tevdi edilen her türlü görevi başarma azim ve kararlılığındadır.