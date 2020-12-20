Fatih Altaylı'dan şok iddia! Pek çok kişiye el altından korona aşısı yapılıyor

Koronavirüs aşılamasının ne zaman başlayacağı belirsizliğini korurken, Fatih Altaylı'dan olay bir iddia geldi. "Pek çok kişiye 'el altından' aşı yapıldığını biliyor, duyuyoruz" diyen Altaylı, "Sinovac’ın Coronavac’ına ne zaman onay çıkacak, 'torpilsizler' ne zaman aşılanmaya başlanacak bilmiyorum" iddiasında bulundu.

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HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısının Türkiye'de kullanıma ne zaman başlayacağının belirsizliğini koruduğunu belirtip, "Pek çok kişiye 'el altından' aşı yapıldığını biliyor, duyuyoruz" dedi.İşte Fatih Altaylı'nın yazısından o iddialar...

- Dünyanın farklı coğrafyalarında, farklı ülkelerinde Covid-19’a karşı aşılanmalar başladı. Avrupa’da ilk başlayan İngiltere oldu. Diğerleri onu takip ediyor. ABD’de ilk aşılar yapıldı bile. Tabii öncelik, önceden belirlenen risk gruplarında.

'Aşı resmen kimseye yapılmıyor'

- Türkiye’de ise durum belirsizliğini koruyor. Bakan’ın 11’inde gelecek dediği aşılar muhtemelen geldi ama bizim aldığımız aşının 3. Faz çalışmaları henüz açıklanmadığı için aşı 'resmen' kimseye yapılmıyor.

- Fakat pek çok kişiye 'el altından' aşı yapıldığını biliyor, duyuyoruz.

'Torpilsizler ne zaman aşılanmaya başlanacak?'

- Sinovac’ın Coronavac’ına ne zaman onay çıkacak, 'torpilsizler' ne zaman aşılanmaya başlanacak bilmiyorum. Zaten Türk halkı genel olarak bir şey bilmemek üzere programlandı.

- 'Büyüklerimiz' ne kadar söylerse o kadarını bileceğiz. Fazlasını bilmeye kalkışır ya da araştırırsak troll ordusu tarafından hain ilan edilmek an meselesi.

Aşı bedavı mı yoksa paralı mı?

- Kimler risk grubunda, sağlık çalışanlarının ardından öncelik kimde, hangi hastalıklara sahip olanlar risk grubu önceliği alacak bunların hiçbiri net değil.

- Hatta aşı bedava mı yoksa paralı mı olacak o bile belli değil. Eczanelerde satılacak diyen de, bedava olacak diyen de aynı kişi olunca kafalar karışık.