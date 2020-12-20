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Düzce'de çalışma bahanesiyle gezen 4 kişi polise yakalandı ceza kesildi

DÜZCE'de kısıtlamada muaf işletmede çalışmadığı ve sokakta dolaştıkları fark edilen şahıslara ekiplerce 12 bin 600 lira para cezası verildi.

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Düzce’de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında ekipler şehrin dört bir yanında uygulama gerçekleştirdi.

Düzce Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri uygulama esnasında bir aracı durdurdu. Araç içerisinden çıkan 4 şahıs, iş yerinden çıktıklarını ve eve gittiklerini söyledi.

'İşten çıktık eve gidiyoruz' bahanesi

İzin kağıdı görmek isteyen polis memurlarına, “İzin kağıdı çıkartıldığını bilmiyorduk. Hepimiz farklı iş yerlerinde çalışıyoruz” diyen şahısların sorgularında kısıtlamada muaf işletmede çalışmadıkları tespit edildi.

Cezadan kaçamadılar

Şahısların kısıtlamada sokakta gezdikleri tespit edilerek 3 bin 150’şer liradan 12 bin 600 lira idari para cezası uygulandı.

Çekim yapan gazetecilere de tepki gösteren şahıslar, “Arabamızı etiket etmeyin, çekmeyin” dedi. Emniyet ekipleri ise gazetecilere zorluk çıkarmaya çalışan kişileri sakinleştirdi.

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