Erzurum'da 32 yıllık mesleğini bırakıp bu işe başladı! Siparişlere yetişemiyor
ERZURUM'da pandemi sebebiyle zor günler geçiren Hacı Tahtakıran kamyonunu satıp yeni başladığı işte siparişlere yetişemiyor.
Erzurumlu Hacı Tahtakıran, 32 yıl kamyonculuk yaptıktan sonra zor olması sebebiyle mesleğini bıraktı. 3 çocuk babası Tahtakıran, gezdiği şehirlerden etkilenerek kamyonunu satıp bir karavan minibüs satın aldı.
Buzdolabından çay ocağına kadar bir lokantada olması gerekenleri minibüsüne koyan Tahtakıran, müşterilerine köfte servisi yapmaya başladı.
'Köfteci Hacının Yeri' ismini verdiği minibüsünü Şehir Hastanesi'nin karşısındaki araziye yerleştiren 55 yaşındaki Hacı Tahtakıran şimdi siparişlere yetişemiyor.
Erzurum’da 70-80 senedir yaşadıklarını ifade eden Tahtakıran, “32 yıldır kamyoncuyum. Kamyonculukta iki üç evi besliyorduk ama hayat şartları zorlaştı. Ben batıda her yeri gezdiğim için bu tür şeyler ver her yerde." dedi.