Ahmet Davutoğlu Çin'den alınan korona aşısını olmayacakmış! Bakın sebebi ne?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Çin'den gelen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısına güvenmediğini ve yaptırmayacağını söyledi.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Çin'den gelen Covid-19 aşısına güvenmediğini söyledi. Karar TV'ye konuşan Davutoğlu, "Bilimsel çalışmaya karşı tez de üretilebilir. Düşünce özgürlüğünün olmadığı yerde, hele devletin kurumu bir aşı üretmişse ona karşı eleştiri getirme şansın olmadığı yerlerde, o aşının kendisinin test edilmesi de zorlaşır. Bu açıdan Çin aşısına çok güvenle bakamıyorum. Çin bilimsel çalışmaları tekelinde yürüten bir ülke." dedi.

Davutoğlu, "Türkiye’deki iktidar sağlık sorununu da, sağlığın yol açtığı bu ekonomi konularını son derece kötü yönetiyor. Şeffaf değil, veriler güvenilir değil. Tarih veriyor işlemiyor. Tepki geldiğinde BinonTech aşısına da bakacaklarını söylüyor. Nedense Çin’e dönük kayırmacı bir yaklaşım var." diye konuştu.