Koronavirüste uyku kaçıran gelişme! İngiltere'de mutasyona uğradı 3 ülke İngiltere'ye uçuş yasağı getirdi

İNGİLTERE'de koronavirüsün mutasyona uğramış hali dünyayı alarma geçirdi. Hollanda, Belçika ve İtalya ada ülkesine havayolu ulaşımını durdurdu. Belçika ayrıca iki ülke arasındaki demir yolu ulaşımını da en az 24 saat askıya alacaklarını açıkladı.

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İngiltere'de koronavirüsün mutasyona uğramış çok daha tehlikeli ve çok daha hızlı bulaşan yeni türünün ortaya çıkmasının ardından Hollanda, Belçika ve İtalya ada ülkesine havayolu ulaşımını durdurdu. Belçika ayrıca iki ülke arasındaki demir yolu ulaşımını da en az 24 saat askıya alacaklarını açıkladı. Belçika ve Hollanda yüzde 70 daha bulaşıcı olan türe ülkelerinde rastlandığını duyurdu.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Covid-19) daha bulaşıcı yeni bir türünün ortaya çıktığının açıklanmasının ardından bu ülkeyle hava ve demir yolu ulaşımını en az 24 saat durduracaklarını bildirdi. İtalya Dışişleri Bakanı da İngiltere'yle uçuşların karşılıklı olarak askıya alındığını aktardı.

Gece yarısından itibaren...

De Croo, televizyon programında yaptığı açıklamasında, İngiltere'den uçak veya trenle Belçika'ya gelecek kişilere sınırların gece yarısından itibaren geçici olarak kapatılacağını söyledi.

İngiltere'nin güneyinde görülen ve daha çabuk bulaştığı belirtilen yeni bir virüs hakkında bilimsel istişarelerde bulunmak amacıyla bu kararı aldıklarını ifade eden De Croo, 24 saatlik sürenin uzatılabileceğini kaydetti.

De Croo, "Mutasyonla veya yeni virüs türünün Avrupa ana karasına ulaşıp ulaşmadığıyla ilgili cevapsız birçok soru var." dedi.

Hollanda uçuşları durdurmuştu

Hollanda hükümeti de dün gece İngiltere ile uçuşları 1 Ocak'a kadar yasakladığını duyurmuştu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19'un daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonuyla ilgili İngiliz yetkililerle "yakın temasta" olduklarını açıklamıştı.

DSÖ'den yakın temas açıklaması Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüsün (Covid-19) daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonuyla ilgili İngiliz yetkililerle "yakın temasta" olduklarını açıkladı. DSÖ tarafından Twitter'dan yapılan paylaşımda, "Covid-19'un daha hızlı yayılan yeni türüyle ilgili İngiliz yetkililerle yakın temas halindeyiz." ifadesine yer verildi. Paylaşımda, Covid-19'un yeni türüne ilişkin devam eden araştırmaların "bilgi, sonuç ve analizlerinin" İngiliz makamlarınca paylaşılmaya devam edileceği aktarıldı. "Virüsün yeni türünün özellikleri ve olası etkileri" hakkında daha fazla bilgi edinildikçe DSÖ'ye üye 194 ülkenin bilgilendirileceği de kaydedildi.

Yeni tür yüzde 70 daha fazla bulaşıcı

İngiltere'nin güneydoğusunda Covid-19'un daha hızlı yayılan yeni türü keşfedilmişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve bir grup bilim insanı tarafından yapılan açıklamada, ülkede keşfedilen yeni türün yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu bildirilmişti.