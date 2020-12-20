Konya'da yardım derneğinde şok eden görüntüler! Operasyon yapıldı

KONYA polisi, yardımlaşma ve dayanışma derneği adı altında faaliyet gösteren iş yerini gazinoya çevrildiğini tespit etti.

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Konya'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'nde bulunan Fahri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin eğlence merkezine çevrilerek amacının dışında faaliyet gösterdiğini tespit etti.



Operasyonda şoke eden görüntüler kaydedildi. Bunun üzerine harekete geçen polis, adrese baskın düzenledi. Dernek adı altında faaliyet gösterilen iş yerinde izin belgeleri olmamasına rağmen alkol ve sigara tüketimi ile canlı müzik yayını yapıldığı belirlendi.







Dernekten 19 kişi çıktı

İş yerinde bulunan 19 kişiye sosyal mesafe kuralını uymamak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek maddelerinden idari para cezası kesildi. İş yeri sahibi hakkında da adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Konya emniyeti düzenlediği operasyon ile içeride kurulmuş masalar, çok sayıda kadın ve erkeğin bulunduğu bir ortam ve özel ışıklandırmalarla karşılaştı. Yapılan operasyon sonrası haklarında işlem yapılan şahıslarla ilgili çalışmalar devam ediyor.







Benzer görüntüler daha önce de ortaya çıkmıştı

Sabah'ın haberine göre operasyonda kaydedilen görüntüler Türkiye'nin birçok yerinde başka formatlarda pandemi sürecinde görülmüştü. Daha önce de fastfood mekanlarında benzer manzaralarla karşılaşılmıştı.