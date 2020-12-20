Sivas'ta ürküten görüntü! Sular çekilince ortaya çıktı
Sivas'ta 4 Eylül Barajı kuraklık alarmı veriyor. Baraj suları yaklaşık 50 metre çekilirken ortaya çıkarlar görenleri ürpertti .
Sivas'ta geçtiğimiz yıllara kadar içme suyu ihtiyacının da karşılandığı 4 Eylül Barajı, son yıllarda istenilen seviyede kar ve yağmur yağmayınca neredeyse kuruma noktasına geldi. Baraj suları çekilince ortaya çıkanlar görenler şaşırttı.
Kolluca köyünün eski mezarlığı gün yüzüne çıktı. Yıllardır su altında kalan mezarlardan geriye sadece kalıntıları kaldı.
Su altında bulunduğu için köy mezarlığına yaklaşamayan köylüler, yıllar sonra mezarlığın yeniden su yüzüne çıkması ile yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek dua okudular. Adacıkların da oluştuğu baraj drone ile havadan görüntülendi.
4 Eylül Köyü Muhtarı Ali Pek, barajın artık son saatlerini yaşadığını ifade ederek, “Baraj 2002’de tamamlanarak su tutmaya başladı. Geçen senelere kadar buradan kent merkezine su veriliyordu. Son dönemlerdeki kuraklık nedeniyle barajın suyu çekildi. Çünkü çok yağış almadı. Bizim bu barajın asıl kaynağı da yağmur ve kar sularıyla." şeklinde ifade etti.