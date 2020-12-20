Sivas'ta ürküten görüntü! Sular çekilince ortaya çıktı

4 Eylül Köyü Muhtarı Ali Pek, barajın artık son saatlerini yaşadığını ifade ederek, “Baraj 2002’de tamamlanarak su tutmaya başladı. Geçen senelere kadar buradan kent merkezine su veriliyordu. Son dönemlerdeki kuraklık nedeniyle barajın suyu çekildi. Çünkü çok yağış almadı. Bizim bu barajın asıl kaynağı da yağmur ve kar sularıyla." şeklinde ifade etti.