Denizlispor'dan lider Alanyaspor'a beklenmeyen darbe
Süper Lig'in 13. haftasında ligin dibine demir atan Denizlispor ile lider Alanyaspor karşılaştı. Denizli'deki karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Denizlispor'a galibiyeti getiren golü 9. dakikada Rodallega kaydetti. Ev sahibi ekipte Murawski 71'de çift sarı karttan atıldı. Yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak ile çıktığı ilk lig maçını kazanan Denizlispor puanını 9'a yükseltti. Lider Alanyaspor ise 26 puanda kaldı.Abone ol
9. dakikada Yukatel Denizlispor öne geçti. Sağ kanattaki Recep Niyaz'ın pasında topla buluşan Mesanovic'in kaleye çektiği şutta top kaleci Marafona'dan döndü. Rodallega önünde kalan topu ağlarla buluşturdu: 1-0
16. dakikada ceza sahası ön çizgisine yakın noktadan serbest vuruş kullanan Rodellaga'nın kaleye gönderdiği şutta kaleci Marafona meşin yuvarlağı kornere çeldi.
24. dakikada Bakasetas'la serbest vuruş kullanan Aytemiz Alanyaspor'da Caulker'ın ceza sahasında müdahale ettiği top auta gitti.
43. dakikada Aytemiz Alanyaspor'da Davidson'un ceza sahası dışından ayak içi ile çektiği şutta kaleci Cenk Gönen topu kornere gönderdi.
45+1. dakikada Juanfran'ın sağ kanattan yaptığı ortada Davidson topa kafayı vurdu. Kaleci Cenk Gönen gole izin vermedi.
Müsabakanın ilk yarısını Yukatel Denizlispor 1-0 önde tamamladı.
47. dakikada sağ kanattan Mesanovic'in pasında topla buluşan Recep Niyaz kaleye şutunu çekti. Kaleci Marafona topu kontrol etti.
59. dakikada kontratak geliştiren Yukatel Denizlispor'da Rodallega'nın pasında orta sahada topla buluşan ve ceza sahası ön çizgisine kadar meşin yuvarlağı süren Sagal şutunu çekti. Yan direğe çarpan top taca çıktı.
60. dakikada Salih Uçan'ın serbest vuruştan çektiği şutta kaleci Cenk Gönen topu kontrol etti.
71. dakikada Yukatel Denizlispor sahada 10 kişi kaldı. Murawski, Salih Uçan'a yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
74. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından şutunda top auta çıktı.
90+1. dakikada Davidson'un sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
90+3. dakikada Caulker'ın kafa vuruşunda top kale direğinin yanından dışarı çıktı.
Karşılaşma Yukatel Denizlispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Denizlispor: 1 - 0 :Alanyaspor
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Suat Arslanboğa, Yusuf Bozdoğan, Kamil Çetin
Denizlispor: Cenk Gönen, Leismann, Mustafa Yumlu, Bergdich, Tiago Lopes, Murawski, Recep Niyaz (Dk. 88 Özer Özdemir), Aissati (Dk. 90+3 Varela), Mesanovic (Dk. 79 Sacko), Sagal, Rodallega (Dk. 79 Muhammet Özkal)
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Tayfur Bingöl, Siopis (Dk. 72 Mustafa Pektemek), Salih Uçan (Dk. 81 Efkan Bekiroğlu), Berkan İsmail Kutlu (Dk. 46 Efecan Karaca), Bakasetas, Davidson, Bareiro
Gol: Dk. 9 Rodallega (Yukatel Denizlispor)
Kırmızı kart: Dk. 71 Murawski (Yukatel Denizlispor)
Sarı kartlar: Dk. 13 Leismann, Dk. 24 Recep Niyaz, Dk. 31 Mesanovic, Dk. 41 Sagal, Dk. 89 Sacko, Dk. 90+4 Cenk Gönen (Yukatel Denizlispor), Dk. 41 Bareiro, Dk. 51 Bakasetas (Aytemiz Alanyaspor)