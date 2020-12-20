Göztepe'de 3'ü futbolcu 4 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Göztepe'de 3'ü futbolcu 4 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan 4 kişinin ev izolasyonuna alındığı ve tedavilerine başlandığı bildirildi.Abone ol
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de 3'ü futbolcu 4 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 3 futbolcu ve teknik heyetten 1 kişide pozitif bulguya rastlandığı belirtildi. Testi pozitif çıkan 4 kişinin ev izolasyonuna alındığı ve tedavilerine başlandığı bildirildi.