BIST 1.408
DOLAR 7,63
EURO 9,35
ALTIN 461,55
HABER /  DÜNYA
ADV En uzun indirim günlerini kaçırmayın

Özür dilemişti! Bu fotoğraf Şili Devlet Başkanı'na pahalıya patladı!

ŞİLİ Devlet Başkanı Sebastian Pinera'ya, Kovid-19 salgınında kamusal alanda maskesiz gezdiği gerekçesiyle 3 bin 500 dolar (yaklaşık 26 bin 700 TL) para cezası verildi.

Abone ol

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera'ya, koronavirüs (Kovid-19) salgınında kamusal alanda maskesiz gezdiği gerekçesiyle 3 bin 500 dolar (yaklaşık 26 bin 700 TL)  para cezasına çarptırıldı. Valparaiso Sağlık Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada, 5 Aralık'ta ülkenin Cachagua bölgesine bağlı Zapallar plajında maskesiz gezdiği gerekçesiyle Devlet Başkanı Pinera'ya 2 milyon 551 bin 450 Şili pesosu (yaklaşık 3 bin 500 dolar) para cezası kesildiğini duyurdu. 

Pinera'nın para cezasını ödediği bilgisi paylaşıldı. Öte yandan Ay başında, Pinera'nın 7 Aralık'ta plajda maskesiz ve sosyal mesafe gözetilmeksizin çekindiği fotoğraflar ülke basınında ve sosyal medyada geniş yer bulmuştu. Kendisinden şikayetçi olan devlet başkanı Pinera, kamusal alanda maske kullanmadığı ve bu şekilde fotoğraf çekindiği için özür dilemişti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Konya'da yardım derneğinde şok eden görüntüler! Operasyon yapıldı
Koronavirüste uyku kaçıran gelişme! İngiltere'de mutasyona uğradı 3 ülke İngiltere'ye uçuş yasağı getirdi
İzmir'de İncir Bank olayı! Terzinin yaptığı vurgun dudak uçuklattı
MHP'li Semih Yalçın: CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu darbe ve kalkışma iması yaptı
Bursa'da izin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösterdi! Ceza yedi
Fatih Altaylı'dan şok iddia! Pek çok kişiye el altından korona aşısı yapılıyor
ÖNCEKİ HABERLER
Milli Savunma Bakanlığı, Hakurk'ta görev yapan Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı
Brezilya'da binlercesi sahile akın etti! Görenler şaşkına döndü
Prof. Dr. Hakan Oğuztürk: Yumruk yumruğa tokalaşma tehlikeli
Seyhan Soylu cezaevinden çıktı! Koronavirüse yakalandı
Masterchef Barbaros nereli sevgilisi mi var 'Bardo' aslen nereli?
Hekimoğlu 30. bölüm 2. fragmanı
Yorumlar