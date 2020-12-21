Masterchef kim elendi ağlayarak veda etti Masterchef finaline kalan 4 yarışmacı!

Eray ağlayarak veda etti

Eray, Masterchef Türkiye'de en çok potaya giren ve en çok dokunulmazlık alanisimdi. Elendiğini öğrenince göz yaşlarına boğulan Eray şunları söyledi:

-İstanbul'a bir sırt çantasıyla geldim. Burda çok geliştim. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Burda bana baba, ağabey oldunuz sizden allah razı olsun. Kavgalar oldu ama kişisel olarak kimseye sinirlenmedim. Çıkmayan yemeğe ya da kendime sinirlendim. Hepinize çok teşekkür ederim.

Eray'ın ağlaya ağlaya veda edişi - Video tıkla