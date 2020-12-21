Masterchef kim elendi ağlayarak veda etti Masterchef finaline kalan 4 yarışmacı!
TV8 yarışması MasterChef Türkiye 2020 finali için geri sayım sürerken kim elendi belli oldu. Masterchef'in böylece son 4'e kalan isimleri de ortaya çıktı.
MasterChef Türkiye'de en önemli eleme pazar gecesi gerçekleşti. MasterChef'te son 4'e kalan ve şef önlüğünü giyen isimler belli oldu. Bu son elemede yarışmacılardan biri hayallerine ve büyük ödüle veda etti. MasterChef'te final için geri sayım başlarken kritik elemede potada 4 iddialı isim bulunuyordu. MasterChef'ten elenecek son isme ilişkin sosyal medya hesaplarında bomba bir iddia dolaştı. Peki kim elendi işte MasterChef eleme gecesinde olanlar ve veda eden isim...
Masterchef 20 Aralık eleme gecesinde son 4'lünün belirlenmesi için 2 etaplı final yapıldı. İlk oyundan birinci çıkan kişi adını son 4'lüye yazdırdı. Bunun için şefler yaratıcılık oyunu verdi. Şalgamın başrolde olduğu yaratacılık yemeği yarışmasının galibi Barbaros oldu. Barbaros Masterchef Türkiye'de şef önlüğünü alan ikinci isim oldu. Bu etabın ardından Masterchef'te kimin eleneceğini belirleyen ikinci etap yarışa geçildi.
Masterchef'te kim elendi?
Eleme potasında yarışmanın en iddialı isimleri yer aldı. Eray, Serhat ve Özgül'den Somer Şefin hazırladığı yuvalamayı yapmaları istendi. Potadan çıkan ilk isim en başarılı tabağı yapan Serhat oldu. Serhat şef önlüğünü giyen 3. isim oldu. Özgül ile Eray arasından ise biri veda ediyor. Sosyal medyada Eray'ın elendiği iddiaları gündeme oturmuştu. İddia edildiği gibi de oldu. Eray Aksungur Masterchef Türkiye'den elendi.
Eray ağlayarak veda etti
Eray, Masterchef Türkiye'de en çok potaya giren ve en çok dokunulmazlık alanisimdi. Elendiğini öğrenince göz yaşlarına boğulan Eray şunları söyledi:
-İstanbul'a bir sırt çantasıyla geldim. Burda çok geliştim. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Burda bana baba, ağabey oldunuz sizden allah razı olsun. Kavgalar oldu ama kişisel olarak kimseye sinirlenmedim. Çıkmayan yemeğe ya da kendime sinirlendim. Hepinize çok teşekkür ederim.
Eray'ın ağlaya ağlaya veda edişi - Video tıkla