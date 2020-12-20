MasterChef Eray elendi mi 4'lü sızdı! Eray Aksungur nereli Danilo şef tanışı

Masterchef Türkiye 2020 yarışmacılarından olan Eray Aksungur, ilk bölümlerle birlikte öne çıkan isim oldu. Yemeklerdeki yeteneğinden çok 'uyumsuzluğu' ile konuşulan Eray Aksungur, aslında ekran deneyimine sahip bir isim. Masterchef Türkiye'den önce Lezzet Akademisi isimli yarışmada yer almıştı. Show TV'de ekrana gelen bu yarışmadaki jüri üyelerinden biri ise Danilo Şefti. Eray ile Danilo şefin tanışlığı bu yarışmaya dayanıyor.