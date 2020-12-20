MasterChef Eray elendi mi 4'lü sızdı! Eray Aksungur nereli Danilo şef tanışı
Masterchef Türkiye'de kim elendi sorusunun yanıtı yine sızdı deniliyor. Masterchef Eray Aksungur'un elendiği söyleniyor. Peki Eray Aksungur kimdir, kaç yaşında aslen nereli ve kaç kilo?
Masterchef Türkiye 2020 finali için geri sayım başlarken son 4'e kalan isimler büyük merak konusu. 20 Aralık 2020 Masterchef elemesi ile şef önlüğünü giyecek isimler belirlenecek. Öncesinde ise sosyal medyaya Masterchef Türkiye'den elenen ismin Eray Aksungur olduğuna dair dedikodular düştü. Masterchef'ten elenenlerin ifşa edildiği hesaplardan biri Eray Aksungur'un eleneceği ve son 4'e kalamayacağını iddia etti.
Masterchef 4'lüsü ifşa oldu iddiası : Eray Aksungur'un elenmesiyle birlikte Masterchef'in son 4'lüsünün de belli olduğu öne sürüldü. Bu durumda Masterchef önlüğüne giyecek isimler Emir ile birlikte Barbaros, Serhat ve Özgül olacak deniyor. Peki Masterchef'ten elendiği iddia edilen Eray nereli, kaç kilo, Danilo şefle olan mazisi nedir? İşte Eray hakkında merak edilenler:
Masterchef Türkiye 2020 yarışmacılarından olan Eray Aksungur, ilk bölümlerle birlikte öne çıkan isim oldu. Yemeklerdeki yeteneğinden çok 'uyumsuzluğu' ile konuşulan Eray Aksungur, aslında ekran deneyimine sahip bir isim. Masterchef Türkiye'den önce Lezzet Akademisi isimli yarışmada yer almıştı. Show TV'de ekrana gelen bu yarışmadaki jüri üyelerinden biri ise Danilo Şefti. Eray ile Danilo şefin tanışlığı bu yarışmaya dayanıyor.
Lezzet Akademisi yarışmasında 3 finalisten biri olan Eray Aksungur, birinciliği Cansu Naz'a kaptırmıştı. Eray yarışmayı ikinci olarak tamamlamıştı.