Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den yeni dalga uyarısı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, İngiltere'de mutasyona uğrayan yeni virüsün 2021'de küresel yeni bir dalgalanmaya neden olabileceği uyarısında bulundu.

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Koronavirüs aşısıyla umutlanan dünya İngiltere'den gelen yeni virüs haberiyle sarsıldı. İngiliz bilim insanları mutasyona uğrayan ve B.1.1.7 virüsünün koronavirüse göre yüzde 70 daha bulaşıcı olduğunu duyururken Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, yeni virüsün küresel dalgalanmaya neden olabileceği uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Tevfik Özlü, twitter hesabından İngiltere'de tespit edilen ve mutasyona uğrayan yeni virüsle ilgili açıklama yaptı.

İşte Özlü'nün paylaştığı o korkutan uyarı;

"İngiltere’den bildirilen B.1.1.7 virüsü, 2021’de yeni bir küresel dalgalanmaya neden olabilir.

Bu virüste gözlenen N501Y, Spike 69-70 del ve P681H mutasyonlarının, virüsün daha kolay ve hızlı yayılmasına neden olabileceği, hastalığı geçirenlerde ve aşılananlarda oluşan bağışıklıktan kurtulmasını sağlayabileceği öngörülüyor.

Hastalığın kliniğini, risk gruplarını ve şiddetini değiştirip değiştiremeyeceğini ise şimdilik bilemiyoruz.

Umarım kötü senaryo gerçekleşmez. Ama, dikkatli olmamız ve tedbirlere uymakta ihmalkarlık yapmamamız gereken günlerdeyiz."