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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbul ile görüştü. Görüşmede liderler bölgesel konuları ele aldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süre önce koronavirüse yakalanan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Cezayir ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

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