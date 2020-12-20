Doğu Perinçek: Amerikan aşısı olacağım

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Amerikalı şirketlerin geliştirdiği aşıyı yaptıracağını açıkladı.

Perinçek sosyal medya hesabından, "Amerikan aşısı olacağım" diyerek, "Böylece bana yönelen saldırılar kesilecek" ifadelerini kullandı.

Aşı tartışmaları

​Dünya genelinde 76 milyonu aşkın kişi koronavirüse yakalanırken; Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı neredeyse 1,7 milyona ulaştı.

Salgınla baş etmek için en etkili yöntemin ise aşı olduğu bildiriliyor. Kamuoyunda ise aşıların menşei konusunda tartışmalar yaşanıyor. Uzmanlar, etkili ve güvenli olduğu kanıtlanması durumunda her aşının olunabileceğini ifade ediyor.