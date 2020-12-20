ABD'nin United Airlines uçağında koronavirüslü hasta öldü
ABD'nin United Airlines şirketine ait bir uçakta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastasının hayatını kaybetmesiyle büyük panik yaşandı. New Orleans'a acil iniş gerçekleştiren uçakta yolcular adeta birbirine girdi. Uçakta bulunan yolcular, koronavirüsten ölen kişinin uçağın kalkışından önce de nefes almakta zorlandığını ve aşırı derecede terlediğini anlattı.Abone ol
ABD'nin United Airlines şirketine ait uçakta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif olan ancak semptomlarını gizleyerek uçağa binen bir yolcu hayatını kaybetti.
Florida'dan Los Angeles'a hareket eden uçakta koronavirüslü hastanın hayatını kaybetmesinin ardından büyük bir panik yaşandı.
"Zor nefes alıyordu"
New Orleans'a acil iniş gerçekleştiren uçakta yolcular adeta birbirine girdi.
Uçakta bulunan yolcular, koronavirüsten ölen kişinin uçağın kalkışından önce de nefes almakta zorlandığını ve aşırı derecede terlediğini anlattı.