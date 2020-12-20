Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunan meslektaşına sert yanıt
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'a verdiği yanıtta, "Sevgili Niko, işte yeni yıl için dostça bir tavsiye: Başkalarından yardım istemeyi ve Yunan halkının itibarını zedelemeyi bırak" ifadelerini kullandı.Abone ol
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'ın Twitter'dan paylaştığı makaleye yanıt verdi.
Bakan Çavuşoğlu, "Sevgili Niko, işte yeni yıl için dostça bir tavsiye: Başkalarından yardım istemeyi ve Yunan halkının itibarını zedelemeyi bırak. 2021 yılı doğrudan, samimi ve ciddiyetle konuşarak farklılıklarımızı adil şekilde ele aldığımız bir yıl olsun" ifadelerini kullandı.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Avrupa ülkelerinin Türkiye'ye yönelik silah ambargosu konusunu defalarca Avrupa Birliği (AB) gündemine taşıdıklarını savunarak, 'ABD'nin NATO bütünlüğünü sabote ettiği gerekçesiyle Türkiye'ye yaptırım uyguladığını iddia eden bir paylaşımda bulunmuştu.