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Fransızlar Lille forması giyen Burak Yılmaz'ı öve öve bitiremedi

Fransız kanalı TF1, 'La Story' programında Lille forması giyen Burak Yılmaz'ı işledi. Kanal, Burak Yılmaz'ı tanıtırken, "İstanbul'un dev kulüplerinden Fransa'ya uzanan macerada Kral Burak Yılmaz, tüm Lille'yi fethetti' denildi.

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Türkiye'den ayrılarak Fransa'nın Lille takımına transfer olma sürecinden bahseden Burak Yılmaz, "Luis Campos'un 35 yaşında dahi üst düzey bir ligde oynamam gerektiğini söylemesi beni ikna etmek için yetti" ifadelerini kullandı. Burak Yılmaz, "Lille olarak Ligue 1'in en iyi takımlarından biriyiz. Burada bir hayalim var ama gerçekleşmeden sizinle paylaşmayacağım. Gerçekleşirse ve bir röportaj daha yaparsak umarım o zaman anlatırım" diye konuştu.

Programda; Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun da Burak Yılmaz ile ilgili görüşlerine yer verildi. Belözoğlu, "Burak, futbol hastası. Bu yüzden gittiği her yerde gollerini atmaya devam ediyor ve çok çalışıyor" dedi.

Kanal, Burak Yılmaz ile çalışma fırsatı bulan Jean Tigana'ya da yer verdi. Tigana, Burak Yılmaz ile ilgili olarak, "Burak, çok kararlı bir gençti. Onunla çalışmak farklıydı. O yaşında bile güveni yerindeydi. Kaleye sırtı dönük çok rahattı ve çok iyi şut atıyordu" ifadelerini kullandı. (NTV Spor)

Lille'de Yusuf Yazıcı, 20. resmi maçında 11. golünü attı. Bu, Yusuf'un kariyerindeki en skorer sezon olarak kayıtlara geçti. Zeki Çelik'in 12 maçta 2, Burak Yılmaz'ın ise 18 maçta 8 golü var.

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