Türk bilim insanından yeni virüs için flaş sözler

Tüm dünya İngiltere'den gelen yeni tür virüsle sarsıldı. Mutasyona uğrayan ve bilim insanlarının B.1.1.7 virüsü olarak adlandırdığı yeni virüs hakkında konuşan Dr. Müge Çevik, yüzde 70'lik bulaşıcı iddiasının modellemeyle bulunduğunu ve beklenen bir yayılım olduğunu söyledi.

Abone ol

Koronavirüs pandemisiyle mücadele uygulanmaya başlayan aşılar tünelin ucundaki ışık olarak nitelendirilirken, ingiltere'de tespit edilen ve çevre ülkelere yayılmaya başlayan mutasyon, dünyayı diken üstüne getirdi. İskoçya'da çalışan Türk bilim insanı Dr. Müge Çevik, İngiliz yetkililer tarafından açıklanan bulaşıcılık oranının laboratuvar deneylerine değil, modellemelere dayandığını açıkladı.

Amerikan New York Times gazetesi konuya ilişkin kapsamlı bir haber yayınladı. Haberde, bilim insanlarının, koronavirüsün ortaya çıkıp dünyaya yayılma sürecinde, genetik materyalinde binlerce ufak değişim gözlemlediği hatırlatıldı.

Şimdilik bulaşıcılık sorunu

Mutasyon geçiren virüsün daha ölümcül olduğuna ya da geliştirilen aşıları etkisiz kılabileceğine dair elde herhangi bir veri bulunmuyor. Ancak İngiltere'de eylül ayında ortaya çıkan bu virüsün kasım ayında başkent Londra'daki Covid-19 vakalarının yüzde 28'ine yol açtığı belirlenmişti. 9 Aralık haftasında ise bu oran yüzde 62'ye çıktı.

İngiltere hükümetinin sağlık danışmanı Patrick Vallance, bu veriler üzerinden bir değerlendirme yaparak, koronavirüsün bu yeni türünün aktarım açısından diğer türleri geride bıraktığını ve bunun şimdilik bir bulaşma sorununa yol açtığını ifade etti.

Bekleniyordu fakat...

New York Times'ın haberinde, bazı varyantların, değişimlerin virüsü daha güçlü hale getirdiği için değil, tesadüf eseri bir daha yaygın hale geldiği belirtildi. Fakat uzmanlar, patojenin (hastalık yapıcı mikrop) hayatta kalması zorlaştıkça -aşılama ya da toplumdaki artan bağışıklık nedeniyle- virüsün daha kolay yayılımını sağlayacak ya da bağışıklık sistemi tarafından tespit edilmesini zorlaştıracak mutasyonlar olması bekliyor.

Seattle'daki Fred Hutchinson Kanser Araştırmaları Merkezi'nden evrimsel biyoloji uzmanı Dr. Jesse Bloom, "Elbette bu mutasyonlar yayılacak ve kesinlikle, bilim camiası, bu mutasyonları izlemek ve hangilerinin etkisi olduğunu tanımlamak zorundayız" dedi.

Fakat birçok uzman da bu mutasyona temkinli yaklaşıyor. Zira bir virüsün mevcut aşıları etkisiz hale getirebilecek seviyede mutasyon geçirmesi için yıllar gerektiğini ifade ediyorlar. Dr. Bloom, "Hiç kimse aniden tüm bağışıklık ve antikorları etkisiz hale getirecek katastrofik tek bir mutasyon olacağına dair endişelenmemeli" ifadelerini kullandı.