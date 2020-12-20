Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (20 Aralık Pazar)

TÜRKİYE'de son 24 saatte 158 bin 892 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 20 bin 316 kişinin testi pozitif çıktı, 246 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 2 milyon 24 bin 601, can kaybı 18 bin 97 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 3546 yeni hastamız var. Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice veriyor" değerlendirmesinde bulundu.

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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 20 Aralık 2020 Pazar günü verilerine göre; son 24 saatte 158 bin 892 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 20 bin 316 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 3 bin 546 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 246 kişi hayatını kaybetti, 21 bin 218 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 1 milyon 800 bin 286'ya çıktı.

Toplam test sayısı 22 milyon 439 bin 527'ye ulaşırken; vaka sayısı 2 milyon 24 bin 601, vefat sayısı 18 bin 97, ağır hasta sayısı 5 bin 347 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2.9, yatak doluluk oranı yüzde 55.8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 73.7, ventilatör doluluk oranı yüzde 41.5, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.9 olarak gerçekleşti.

"Tedbir ve kısıtlamalar netice veriyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bugün tespit edilen 3546 yeni hastamız var. Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice veriyor. Daha belirgin neticeler alacağımıza inanıyoruz. Bunu birlikte başarabiliriz. Birlikte mücadele virüsten daha güçlüdür" ifadesini kullandı.