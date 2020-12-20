Türkiye isteğine Katar'dan net cevap: Kırmızı çizgimizdir
Katar'a yönelik başlatılan ambargo krizinin çözülmesi için görüşmeler devam ediyor. Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn; Katar'a yönelik ambargonun sona ermesi için 13 şart açıklamıştı. Bu şartlardan biri de Katar'daki Türk askeri üssünün kapatılmasıydı. Katar istihbarat kaynakları, Türk askeri üssünün Doha'nın 'kırmızı çizgisi' olduğunu ve bu konuyu müzakere konusu dahi yapmadıklarını bildirdi.Abone ol
Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn; 2017 yılının haziran ayından bu yana diplomatik ilişkileri kestikleri Katar ile yeniden müzakere masasına oturdu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın koltuğunu kaybetmesinin ardından başlayan müzakereler, Körfez'de yeni bir dönemin başlayacağına işaret ediyor.
Daha önce Katar'ı işgal planı bazı yapan Körfez ülkeleri, bu ülkedeki Türk askeri üssünün kapatılmasını 'müzakere şartı' olarak sunmuştu.
"Türk askeri üssü kırmızı çizgimizdir"
Taktik Rapo' sitesinin Katar istihbaratına dayandırdığı haberinde; Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani'nin Türk askeri üssünü 'kırmızı çizgi' olarak nitelediği belirtildi.
Rapora göre; Katar yönetimi, komşu ülkelerle bir anlaşma imzalamak için Türk askeri üssünün kapatılmasını müzakere etmeyecek.