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Rıdvan Dilmen: Sergen Yalçın'ın Fatih Terim'e doğru gitme isteğini görüyorum

Süper Lig'in 13. hafta maçında Beşiktaş, konuk ettiği Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'u 4-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, puanını 22'ye yükselterek rakiplerinin puan kaybettiği haftada büyük bir avantaj elde etti. NTV'de yayınlanan '%100 Futbol' programında konuşan Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın görünümü yorumladı. Sergen Yalçın'ın Fatih Terim'e doğru gitme isteğini gördüğünü söyleyen Rıdvan Dilmen ilginç ifadeler kullandı.

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NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında Beşiktaş'ın Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'u 4-0 mağlup ettiği karşılaşmayı yorumlayan Rıdvan Dilmen, Sergen Yalçın'ın Fatih Terim'e doğru gitme isteğini gördüğünü söyledi.

Sergen Yalçın'da da Fatih Terim'e doğru gitme isteğini gördüğünü söyleyen Rıdvan Dilmen, "İyi özelliklerini alması gerektiğini düşünüyorum. İtiraz konusunda örnek almaması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ı oynadığı maçlarda hatalar da yaptığını, pozisyon da verdiğini ifade eden Rıdvan Dilmen, "Maçı bırakmıyorlar, kabullenmiyorlar. Yoksa toparlanma şansı yoktu. Bu fikstür antrenör kovdurur. Beşiktaş'ın sembolü Sergen Yalçın da olsa..." dedi.

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