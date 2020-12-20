Rıdvan Dilmen: Sergen Yalçın'ın Fatih Terim'e doğru gitme isteğini görüyorum

NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında Beşiktaş'ın Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'u 4-0 mağlup ettiği karşılaşmayı yorumlayan Rıdvan Dilmen, Sergen Yalçın'ın Fatih Terim'e doğru gitme isteğini gördüğünü söyledi.

Sergen Yalçın'da da Fatih Terim'e doğru gitme isteğini gördüğünü söyleyen Rıdvan Dilmen, "İyi özelliklerini alması gerektiğini düşünüyorum. İtiraz konusunda örnek almaması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ı oynadığı maçlarda hatalar da yaptığını, pozisyon da verdiğini ifade eden Rıdvan Dilmen, "Maçı bırakmıyorlar, kabullenmiyorlar. Yoksa toparlanma şansı yoktu. Bu fikstür antrenör kovdurur. Beşiktaş'ın sembolü Sergen Yalçın da olsa..." dedi.