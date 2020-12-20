Mutasyona uğrayan koronavirüs birçok ülkede daha görüldü

Dünya, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede aşının bulunmasıyla umutlanırken; Birleşik Krallık'tan gelen 'mutasyon' haberi, dünya medyasının gündemine oturmuş durumda. Avrupa ülkeleri, Britanya ile uçuşları askıya alırken; en az beş ülkede daha mutasyona uğrayan koronavirüs vakası tespit edildi. Birleşik Krallık'tan gelen koronavirüs tablosu ise durumun vahametini ortaya koydu.

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Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) BBC'ye yapılan açıklamada; mutasyona uğrayan koronavirüsün Birleşik Krallık'ın dışında Hollanda, Danimarka ve Avusturya'da tespit edildiği aktarıldı.

DSÖ'nün Avrupa'da görev yapan üst düzey isimlerinden Catherine Smallwood, Birleşik Krallık'ta görülen mutasyona uğramış aynı tür koronavirüse Danimarka'da dokuz vakada, Avusturya ve Hollanda'da ise birer vakada rastlandığını duyurdu.

Gelen son dakika haberlerine göre; Belçika, Güney Afrika Cumhuriyeti ve İtalya'da da virüse rastlandı.

Ölü ve vaka sayısı ikiye katladı Birleşik Krallık'ta yeni tür koronavirüs enfeksiyonlarda yüzde 94.8 artışa yol açarken; ülkedeki günlük vaka sayısı 35 bin 928 olarak açıklandı. Sonucu pozitif çıkan Kovid-19 testlerinin geçen pazar gününe göre iki kat arttığı belirtiliyor.

Uçuşlar durduruluyor

Mutasyon geçiren ve hızla yayınlan koronavirüs nedeniyle Hollanda ve Belçika, Birleşik Krallık ile yapılacak tüm uçuşları askıya aldı. Türkiye, Almanya, Bulgaristan, İtalya, İrlanda ve Fransa da İngiltere ile ulaşımı geçici olarak durdurdu.

Ülkelerin İngiltere ile ulaşım ve seyahate yönelik yasakları ise kısa süreli olarak planlanmış durumda. Kararın tüm Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yayılması bekleniyor. AB ülkeleri, ortak bir yanıt için toplantı gerçekleştirecek.