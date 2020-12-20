Mutasyona uğrayan koronavirüs birçok ülkede daha görüldü
Dünya, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede aşının bulunmasıyla umutlanırken; Birleşik Krallık'tan gelen 'mutasyon' haberi, dünya medyasının gündemine oturmuş durumda. Avrupa ülkeleri, Britanya ile uçuşları askıya alırken; en az beş ülkede daha mutasyona uğrayan koronavirüs vakası tespit edildi. Birleşik Krallık'tan gelen koronavirüs tablosu ise durumun vahametini ortaya koydu.Abone ol
Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) BBC'ye yapılan açıklamada; mutasyona uğrayan koronavirüsün Birleşik Krallık'ın dışında Hollanda, Danimarka ve Avusturya'da tespit edildiği aktarıldı.
DSÖ'nün Avrupa'da görev yapan üst düzey isimlerinden Catherine Smallwood, Birleşik Krallık'ta görülen mutasyona uğramış aynı tür koronavirüse Danimarka'da dokuz vakada, Avusturya ve Hollanda'da ise birer vakada rastlandığını duyurdu.
Gelen son dakika haberlerine göre; Belçika, Güney Afrika Cumhuriyeti ve İtalya'da da virüse rastlandı.
Ölü ve vaka sayısı ikiye katladı
Birleşik Krallık'ta yeni tür koronavirüs enfeksiyonlarda yüzde 94.8 artışa yol açarken; ülkedeki günlük vaka sayısı 35 bin 928 olarak açıklandı. Sonucu pozitif çıkan Kovid-19 testlerinin geçen pazar gününe göre iki kat arttığı belirtiliyor.
Uçuşlar durduruluyor
Mutasyon geçiren ve hızla yayınlan koronavirüs nedeniyle Hollanda ve Belçika, Birleşik Krallık ile yapılacak tüm uçuşları askıya aldı. Türkiye, Almanya, Bulgaristan, İtalya, İrlanda ve Fransa da İngiltere ile ulaşımı geçici olarak durdurdu.
Ülkelerin İngiltere ile ulaşım ve seyahate yönelik yasakları ise kısa süreli olarak planlanmış durumda. Kararın tüm Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yayılması bekleniyor. AB ülkeleri, ortak bir yanıt için toplantı gerçekleştirecek.
Bulaşıcılığı daha fazla olabilir
Koronavirüsün mutasyona uğrayan yeni türü, İngiltere'nin başkenti Londra ve ülkenin güneydoğusunda hızla yayıldı. Başbakan Boris Johnson, koronavirüsle mücadelede devreye sokulan üç aşamalı plana bir dördüncü aşama daha eklendiğini duyurmuştu. 4 aşama, adı konmamış karantina olarak nitelendiriliyor.
Sağlık yetkilileri, yeni tür virüsün daha ölümcül olduğuna ya da bulunan aşılara farklı reaksiyon gösterdiğine dair bir kanıt olmadığını fakat bu türün bulaşıcılık oranının modellemeler üzerinden yapılan hesapla yaklaşık yüzde 70 daha fazla olduğunu söylüyor. Fakat İskoçya'daki St. Andrews Üniversitesinde bulaşıcı hastalık uzmanı olarak görev yapan Müge Çevik, söz konusu mutasyonun bulaşıcılığının yüzde 70 daha fazla olmasının klinik deneylerle teyit edilmediğin aktardı.