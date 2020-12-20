Beşiktaş BB Erzurumspor maçı golleri ve geniş özeti

Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında evinde ağırladığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ikinci yarıda Aboubakar (2), Nkoudou ve Vida ile bulduğu gollerle 4-0 mağlup etti. Zirvedeki Alanyaspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kaybettiği haftada fırsatı tepmeyen Kara Kartal, bu sonuçla puanını 22'ye yükselterek dördüncü sıraya çıktı. 9 puanda kalan BB Erzurumspor ise son sıraya demir attı.

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Süper Lig'de Alanyaspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kaybettiği haftayı çok iyi değerlendiren Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında 12 dakikada içinde bulduğu gollerle 4-0 kazandı ve adeta haftayı 12 puanlık bir avantajla kapattı.

İlk yarısı golsüz ve düşük tempoda geçen maçın ikinci yarısında kilidi Aboubakar'ın penaltısıyla açan Kara Kartal, daha sonra rahatladı ve farka gitti. Sergen Yalçın'ın takımında diğer goller; Nkoudou, Vida ve yine Aboubakar'dan geldi.

Zirvedekilerin kayıplarının ardından fırsatı tepmeyen Kara Kartal, bu sonuçla puanını 22'ye yükselterek dördüncü sıraya çıktı. 9 puanda kalan BB Erzurumspor ise son sıraya geriledi. Beşiktaş, ligde bir sonraki maçını 24 Aralık Perşembe 19.00'da Ankaragücü'ne karşı deplasmanda oynayacak. Erzurumspor, 23 Aralık Çarşamba günü Denizlispor'u konuk edecek.

Maçtan önemli dakikalar

18. dakikada De Souza'nın pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Mensah'ın kontrol etmeye çalıştığı top takım arkadaşı Aboubakar'ın önünde kaldı. Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu oyuncuların ofsayt beklentisiyle durduğu pozisyonda Aboubakar'ın etkisiz vuruşunda kaleci Farnolle meşin yuvarlağı kornere çeldi.

22. dakikada N'Koudou'nun sol çaprazdan ortasında arka direkte müsait durumdaki Aboubakar ve Welinton'un dokunamadığı top auta gitti.

40. dakikada kaleci Ersin Destanoğlu'nun kısa düşen pasında topla buluşan Gomes'in sert şutunda Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı tokatladı. Sol çaprazda meşin yuvarlağı önünde bulan Ömer Şişmanoğlu'nun vuruşu istediği gibi olmayınca top taca çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

53. dakikada Gomes'in topuk pasıyla ceza alanı içinde sağ çaprazda topla buluşan Rashad Muhammed'in şutunda kaleci Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı kontrol etti.

57. dakikada Mensah'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Necip Uysal, ceza alanına girdiği anda Ömer Şişmanoğlu ile mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

59'uncu dakikada penaltıyı kullanan Aboubakar meşin yuvarlağı filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

63. dakikada Beşiktaş, ani geliştirdiği atakla farkı ikiye çıkardı. Rakibin korneri sonrası hızlı çıkan siyah-beyazlı takımda Aboubakar'ın pasıyla topla buluşan Mensah ceza alanına girdiği anda müsait durumdaki N'Koudou'ya pasını verdi. Bu oyuncu rahat bir şekilde topu filelere attı: 2-0

68. dakikada Ghezzal'ın ceza alanı içinde sağ çaprazdan şutunda Mehmet Murat Uçar'a çarpan top kornere gitti.

70. dakikada Vida, şık bir vuruşla takımını 3-0 öne geçirdi. Ghezzal'ın sağdan ortasında ön direkte topla buluşan Vida meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

71. dakikada Hutchinson ile iyi paslaşan Aboubakar ceza alanında aldığı meşin yuvarlağı plase bir vuruşla filelerle buluşturdu: 4-0

86. dakikada Rashad Muhammed'in ceza alanı içinde kaleyi cepheden gördüğü pozisyondaki sert şutunda kaleci Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı tokatladı. Vida dönen topu kornere gönderdi.

Beşiktaş karşılaşmayı 4-0 kazandı.

Beşiktaş: 4 - 0 :BB Erzurumspor

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İlker Takpak

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz, De Souza, Hutchinson (Dk. 75 Oğuzhan Özyakup), Ghezzal (Dk. 82 Atakan Üner), Mensah (Dk. 73 Dorukhan Toköz), N'Koudou (Dk. 73 Larin), Aboubakar (Dk. 82 Güven Yalçın)

BB Erzurumspor: Farnolle, Hasan Hatipoğlu, Mehmet Murat Uçar, Osman Çelik, Kaan Kanak, Donald, Novikovas (Dk. 46 Rashad Muhammed), Gomes (Dk. 80 Sissoko), Obertan, İbrahim Akdağ (Dk. 69 Sadiku), Ömer Şişmanoğlu (Dk. 69 Emrah Başsan)

Goller: Dk. 59 (Penaltıdan) ve 71 Aboubakar, Dk. 63 N'Koudou, Dk. 70 Vida (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 12 Mensah, Dk. 38 Necip Uysal, Dk. 78 Vida (Beşiktaş), Dk. 36 İbrahim Akdağ, Dk. 79 Rashad Muhammed (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)