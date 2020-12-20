Başkan Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan koronavirüsten öldü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ağabeyi Hasan Erdoğan’ın oğlu Ahmet Erdoğan hayatını kaybetti. Ahmet Erdoğan bir süredir koronavirüs tedavisi görüyordu.Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kocaeli’de ikamet eden ve Yuvacık’ta kavurmacı dükkanı olan 73 yaşındaki kuzeni Ahmet Erdoğan, geçtiğimiz günlerde COVID-19 nedeniyle Kocaeli Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Ahmet Erdoğan sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine dün solunum cihazına bağlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rahmetli ağabeyi Hasan Erdoğan’ın Başiskele Yuvacık’ta yaşayan oğlu Ahmet Erdoğan yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Ahmet Erdoğan'ın cenazesi, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine götürülerek, Dumankaya (Pilihoz) köyündeki aile mezarlığında toprağa verilecek. Ahmet erdoğan'a iki yıl önce kalp rahatsızlığı nedeniyle stent takılmıştı.