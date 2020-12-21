Sergen Yalçın'dan isyan: Ben atılınca başınız göğe mi erecek

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, “Benimle ilgili sürekli televizyonda algı yapıyorlar ‘niye atılmadı’ diye. Ne kadar meraklısınız benim atılmama. Ben kenarda 4’üncü hakemle seviyeli şekilde tartışıyorum, hakaret etmiyorum, küfür etmiyorum, neden atılayım ben? Ben atılınca başınız göğe mi erecek?'' dedi.

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Süper Ligin 13’üncü haftasında Beşiktaş, evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası iki takım teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Kulübü Teknik Direktörü Sergen Yalçın, “Farklı iki devre oynadık. İlk yarıda çok savunan, iyi savunma yapan bir takıma karşı oynayıp kilidi açmakta zorlandık. Golü daha erken bulsaydık, daha farklı olabilirdi. İkinci yarıda golü bulduktan sonra bambaşka bir ikinci yarı oldu. Rakip de oynamak isteyince, çabuk kaleye giden oyuncularımızla golleri bulduk. Oyuncuların performansı belli bir seviyeye çıkınca sonuç geldi. Bu maçı çok çabuk unutup önümüzdeki maça konsantre olacağız” diye konuştu.

“DAHA ÖNDE VE BİRLİKTE OYNAMAMIZ GEREKTİĞİNİ KONUŞTUK”

İlk yarıda rakibi açmakta zorlandıklarını vurgulayan Yalçın, “Daha hareketli ve dikine oynamalıydık. 2-3 pozisyon var ama skor üretemedik. Golü bulsaydık daha farklı olabilirdi. İlk yarıda oyun da skor da beklediğimizin altında oldu. Oyuncularımla devre arasında bu tür maçların nasıl oynanması gerektiğiyle ilgili ve maçı nasıl kazanabileceğimizle ilgili konuştuk. Daha önde ve birlikte oynamamız gerektiğini konuştuk. İkinci yarıda bu etkili oldu ama bu tarz maçlar bu şekilde oluyor. Atmosfer yok, taraftar yok. Kontradan gol de yiyebilirdik. Erken gol oyunu çok farklı yere getirebilirdi. Gol bulamayınca her dakika oyun sıkışıyor” açıklamasında bulundu.

“BİZDE GOL ATACAK 8 OYUNCU VAR”

“Forvet hattı sadece gol atmaz. Takımda gol atacak birçok oyuncu var” diyen tecrübeli teknik adam, “Mensah, N’Koudou, Larin, Güven, Josef, Ghezzal var. Bizde gol atacak 8 oyuncu var. Bugün de Vida gol attı. Stoper oynuyor Vida. Her oyuncumuzun gol atma şansı var takımımızın” dedi.

Yalçın ayrıca, “Liderlikle ilgili yorum yapmak için erken, önümüzde çok uzun bir yol var ve artık Ankaragücü maçını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“BEN ATILINCA BAŞINIZ GÖĞE Mİ ERECEK”

Kendisi hakkında yapılan yorumlara da değinen Sergen Yalçın, “Benimle ilgili sürekli televizyonda algı yapıyorlar ‘niye atılmadı’ diye. Ne kadar meraklısınız benim atılmama. Daha önce çalıştığım yerlerde atıldım ben. Ayrıca siz nereden karar veriyorsunuz benim atılacağıma. Ben kenarda 4’üncü hakemle seviyeli şekilde tartışıyorum, hakaret etmiyorum, küfür etmiyorum, neden atılayım ben? Bilmediğiniz konularda televizyonda anlamsızca konuşuyorsunuz. Ben atılınca başınız göğe mi erecek? Bazen biz de kontrolümüzü kaybedip aşırı tepki gösterebiliyoruz ama bu her zaman olmuyor. Fatih hoca da daha önce atıldı, ben de atıldım. Yaptığımız işin doğasında var bu. Ama ısrarla algı yapıyorsunuz. Ben de atılmayacağım, bunu söylüyorum. İtirazım her zaman saygılı boyutta olacak” şeklinde konuştu.

HÜSEYİN ÇİMŞİR: 60’INCI DAKİKAYA KADAR YAZ, 60’TAN SONRASI KIŞ OLDU BİZİM İÇİN

“İlk 60 dakika itibariyle mücadele anlamında ve oyunu tutma anlamında doğru işler yaptık” diyen Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir ise “Pozisyon itibariyle de 2-3 pozisyonumuz var. Penaltıya kadar da Beşiktaş’a pozisyon vermedik. Çıkışlarda doğru tercihler olsaydı daha farklı olabilirdi. Penaltıdan sonra bu sezonki yaşadığımız kırılmaları yaşadık. 1-0’dan sonra korner atarken ikinci golü yedik ve oyun tamamen koptu. Beşiktaş’a ya da başka takıma karşı 2-3 pozisyon bulup gole çeviremezseniz bu sıkıntıları yaşıyorsunuz. 60’ıncı dakikaya kadar yaz, 60’tan sonrası kış oldu bizim için” dedi.

“BURAYA AİT OLAN OYUNCULAR YA DA OLMAYANLARLA İLGİLİ KARAR VERMEMİZ VE YOLLARI AYIRMAMIZ GEREKİYOR”

4 maçtır gol atamadıklarına değinen Çimşir, “Bir takım pozisyona giriyor mu, giremiyor mu buna bakmak lazım. Biz pozisyona giriyoruz ama bunları değerlendiremiyoruz. Burada değişiklikler yapmamız gerekiyor. Buraya ait olan oyuncular ya da olmayanlarla ilgili karar vermemiz ve yolları ayırmamız gerekiyor. Bazı oyuncular kendilerini çok farklı pozisyonda sanıyorlar. İşin gerçeği öyle değil. Sahada koşmazsanız ve yeteneklerinizi sahaya yansıtamazsınız bu şekilde olmuyor. Biz inananlarla yola devam edeceğiz. Ben raporumu vereceğim, bu tarafı yönetim çözecek. Kulüp menfaatini de düşünmek gerekiyor. Niyeti burada olmayan, kendisini ait hissetmeyen oyuncularla maalesef bu iş olmuyor. Ligin başından bu yana 2 galibiyetimiz var ve bundan sonrası yok. Herkesin şapkayı önüne koyması gerekiyor. İnananlarla yola devam etmek gerekiyor. Raporumu vereceğim, sonrasına bakacağız. Yollamak istediğimiz isimler de var, transfer etek istediğimiz oyuncular da var. Transfer konusunda mevkiler belirli, isimler de belirli. İş o noktaya geldiğinde hepsini paylaşırız” diye konuştu.