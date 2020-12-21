Ali Koç’a flaş öneri: Erol Bulut’u gönderelim Lucien Favre’yi getirelim

Gaziantep yenilgisi sonrası Fenerbahçeli yöneticiler, Başkan Ali Koç’a, “Erol Bulut’u gönderip Lucien Favre’yi getirelim” dedi. Erol Bulut'un arkasında duran Ali Koç ise yöneticilerden Başakşehir maçını beklemelerini istedi.

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Fenerbahçe Yönetimi, son 4 lig maçında alınan 3 yenilgi sonrası teknik direktör Erol Bulut için kazan kaldırdı. Yöneticilerin, başkan Ali Koç'un şimdilik arkasında durduğu Bulut'un gönderilmesini istediği yerine ise Lucien Favre'nin takımın başına geçmesini teklif ettiği öğrenildi.

Takvim'de yer alan iddiaya göre; yönetimin Borussia Dortmund'dan ayrılan Favre için Koç'a baskı yaptığı ve "Favre boştayken takımın başına getirelim. Bulut'u göndermekte gecikirsek elden kaçabilir" dediği belirlendi.

Başakşehir maçı bekleniyor

Erol Bulut'un gönderilmesini neredeyse yönetimin tamamı talep ederken, Ali Koç ise Erol Bulut'u ani bir kararla göndermek istemiyor. Koç, hafta içi oynanacak Başakşehir maçını bekliyor.

Kaybederse gider

Çarşamba günü oynanacak olan Başakşehir maçının Bulut'un kader maçı olacağı konuşuluyor. Olası bir puan kaybında başkan Ali Koç'un da Bulut'un arkasında durmayacağı konuşuluyor.

Öncelik yabancı hoca

Erol Bulut'un yerine başkan Ali Koç'a Lucien Favre'yi öneren F.Bahçe yönetimi yola yabancı bir hoca ile devam etmek istiyor. Yönetim, Favre ile temasa geçmek için Koç'un onayını bekliyor.