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Yılbaşı kutlaması evde yasak otelde serbest! 4 gün sokağa çıkmak yasak

Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı var. Evlerde kalabalık şekilde yılbaşı kutlaması yapılması yasak. Ancak otellerde yılbaşı kutlamasına yasak yok! Oteller şimdiden yılbaşı rezervasyonlarını doldurdu bile. Evdeki yılbaşı kutlamasında bulayan virüs otellerdeki kalabalık kutlamalarda bulaşmayacak mı?..

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Son Kabine Toplantısı'nda yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı getirilmesi kararı alındı. Alınan 4 günlük sokağa çıkma yasağı kararını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre evlerde toplanıp yılbaşı kutlaması yapmak da yasak. Ancak otellerin yılbaşı eğlencesi düzenlemesi serbest bırakıldı. Evdeki yılbaşı kutlamasında bulaşan  koronavirüs, oteldeki kalabalık yılbaşı partilerinde bulaşmayacak mı? Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bu çelişkiye dikkat çekti. İşte Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü:

Evdeki partiyi komşular ihbar edecek!

Evlerde kalabalıklar halinde yılbaşı kutlaması yapılmasını istemiyor yetkililerimiz.
Bunu “yasak” kapsamına almış durumdalar.
- Yaptırımı nedir? Pek belli değil.
- Yasağın delindiği nasıl belirlenecek? Sanırım komşunun komşuyu ihbarıyla...
Neresinden bakarsan bak tatsız bir uygulama...
Ama halkın sağlığını göz önünde bulundurduğumda...
Bu tatsızlığı içime sindiriyor ve pek de itiraz edemiyorum.

Otellerin yılbaşı rezervasyonları doldu!

Benim itirazım şu çelişkiye:
Evlerde yılbaşı kutlamaları yasakken, otellerde yılbaşı kutlaması serbest.
Dağ otelleri, kış otelleri, Ege otelleri, Akdeniz otelleri...
Şimdiden yılbaşı rezervasyonlarını doldurmuş bile.
Bu çelişkiye itiraz ettiğimde ise şöyle bir karşılık alıyorum:
Can çekişen turizm sektörüne küçük bir nefes alma imkânını da çok mu görüyorsun?
İşte tam bu noktada da hafif bir duraksama geçiriyorum.
Sözün özü: Hayat, bizim sandığımızdan çok daha çelişkilerle dolu ve çok daha karmaşık.

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